Ученые пришли к выводу, что использование наживки и прикормки для рыбы наносит вред окружающей среде

Фосфор загрязняет воду. Ученые пришли к выводу, что наживка и прикормка для рыбы наносят вред экологии

0:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Балатонского лимнологического исследовательского института пришли к выводу, что использование наживки и прикормки для рыбы наносит вред окружающей среде. Исследователи обнаружили, что из 1 килограмма исходного материала за день может выделяться 3 грамма азота и 2 грамма фосфора. Об этом пишет венгерское издание Portfolio.

Фото: Веб-сайт Федерального агентства по рыболовству Океан

Ученые подчеркивают, что использование большого количества корма в течение короткого периода времени может представлять значительный экологический риск, поскольку из несъеденной порции в воду может попасть значительное количество фосфора, что может вызвать рост водорослей.

Растительные продукты менее опасны для экологии, поскольку содержащиеся в них питательные вещества более эффективно усваиваются организмом рыбы.

Уточнения

Фосфор — химический элемент 15-й группы третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 15.

