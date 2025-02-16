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Сенсация в Турции: в древнем городе нашли статуи, скрывавшиеся веками

2:16
Наука

В древнем городе Перге, расположенном в турецкой провинции Анталья, археологи сделали важное открытие — пять статуй, относящихся к римскому периоду. Эти находки не только расширяют коллекцию древних артефактов, но и проливают свет на культурное и художественное развитие региона в те времена.

Перга, Турция, руины
Фото: Wikimedia Commons by Nazzarenoagostinelli, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Перга, Турция, руины

Перге был основан ещё в эллинистический период и вскоре стал одним из важнейших культурных и торговых центров Малой Азии. В I веке до н. э. город перешёл под контроль Римской империи, оставаясь значимым центром не только в римский, но и в византийский периоды. Здесь процветало художественное мастерство, а улицы украшали величественные проспекты, храмы и общественные бани.

В 2009 году Перге был включён в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, что подчёркивает его историческую ценность и необходимость дальнейшего изучения.

На раскопках в Перге археологи обнаружили пять римских статуй, среди которых:

  • Статуя Афродиты высотой 183 см, датируемая II веком н. э.
  • Женская статуя, относящаяся к периоду династии Северов.
  • Ещё одна женская статуя, происхождение и символика которой требуют дальнейшего исследования.

Эти находки демонстрируют преемственность скульптурных стилей и иконографии в римском искусстве, а также подтверждают значимость Перге как центра скульптурного мастерства.

Римская скульптура славилась реализмом, величием и сочетанием греческих и этрусских традиций. Перге, как один из крупных центров, был известен своими изысканными мраморными статуями, изображавшими богов, правителей и сцены из повседневной жизни. Новые находки только подтверждают художественное богатство этого города.

Проект по изучению Перге помогает лучше понять влияние Рима на Анатолию и подчёркивает важность сохранения исторического наследия. Обнаружение пяти статуй за один археологический сезон является значительным достижением и даёт надежду на новые открытия в будущем.

Уточнения

Перге или Перга (др.-греч. Πέργη, тур. Perge) — руины древнего города, расположенные в северо-восточной части района Аксу, входящего в состав города Анталья.

Анта́лья также Анталия (тур. Antalya) — курортный и портовый город на юге Турции на берегу Средиземного моря, который является центром провинции Анталья. 

Севе́ры (лат  Severi) — финикийская (пуническая) династия римских императоров в 193—235 годах. Основана Септимием Севером (правил в 193—211 годах), который получил власть после Года пяти императоров, одержав победу в гражданской войне 193—197 годов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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