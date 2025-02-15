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Исторический рекорд: почему какао теперь дороже золота

2:58
Наука

В последнее время любители шоколада сталкиваются с неприятной новостью — цены на какао бьют исторические рекорды.

Шоколад
Фото: commons.wikimedia.org by SKopp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шоколад

Виной всему экстремальная жара, вызванная изменением климата, которая угрожает урожаям в Западной Африке — регионе, где выращивается около 70% мирового какао.

Климатический кризис и его влияние

Исследование независимой группы Climate Central показало, что глобальное потепление значительно увеличило количество жарких дней в крупнейших странах-производителях какао — Кот-д'Ивуаре и Гане.

В этих регионах оптимальная температура для какао-деревьев — до 32°C. Однако из-за изменения климата с октября по март таких дней стало больше на три недели, а в 2023 году температура поднималась выше 32°C в течение 42 дней в большинстве регионов.

"Чрезмерная жара может привести к снижению количества и качества урожая", — предупреждают исследователи.

Почему цены на какао растут?

Снижение урожайности какао уже отразилось на мировых рынках. В Нью-Йорке цена за тонну какао превысила 10 000 долларов, а в декабре 2024 года достигала пика в 12 500 долларов. Это рекордный уровень: ещё недавно цены колебались в диапазоне 2 000-3 000 долларов за тонну.

Швейцарская компания Lindt & Sprüngli уже объявила, что в 2025 году вынуждена снова повысить цены на свою продукцию.

Дополнительные угрозы для урожая

Кроме жары, фермерам приходится бороться с:

  • аномальными осадками,
  • вредителями (например, мучнистым червецом),
  • контрабандой и незаконной добычей полезных ископаемых.

Отдельное исследование благотворительной организации Christian Aid показало, что резкие изменения погоды в Западной Африке привели к гибели урожая: в 2023 году — из-за наводнений, в 2024 году — из-за засухи.

"Выращивание какао — это жизненно важный источник дохода для беднейших слоёв населения, но изменение климата ставит его под серьёзную угрозу", — отметил Осаи Оджиго, директор по политике Christian Aid.

Глобальные последствия

"Засуха представляет экзистенциальную угрозу для производства какао". — утверждает Нарциса Прикоп профессор Университета Миссисипи.

Исследование в рамках Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием показало, что за последние 30 лет три четверти суши на Земле стали суше.

"Коллективные действия против засухи направлены не только на спасение шоколада — они направлены на сохранение способности планеты поддерживать жизнь", — подчеркнула Прикоп.

Уточнения

Lindt & Sprüngli — швейцарская компания, производитель шоколада и прочих кондитерских изделий, а также владелец фирменной сети магазинов и кафе по реализации этой продукции.

Кака́о или шокола́дное де́рево, или какао настоящее (лат. Theobrōma cacāo) — вид вечнозелёных деревьев из рода Теоброма (Theobroma). Словом "какао" также называют семена дерева какао и получаемый из них порошок; такое же название носит и сам напиток.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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