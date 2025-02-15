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Учёные выяснили, как кофеин влияет на когнитивные способности

2:40
Наука

Как кофеин меняет мозг? Исследования показывают неожиданные эффекты; Ежедневное употребление кофеина может временно уменьшать объём серого вещества в мозге.

кофейные зерна, чашечка кофе
Фото: Wikimedia Commons by fireskystudios.com asthetik is licensed under Public domain
кофейные зерна, чашечка кофе

Это открытие основано на новом плацебо-контролируемом исследовании, которое показало, что кофеин влияет на нейронную пластичность.

Что такое серое вещество?

Наш мозг состоит из серого и белого вещества. Серое вещество включает в себя тела нервных клеток и их синапсы, а белое отвечает за соединение этих клеток между собой.

Ранее исследования показывали, что кофеин может уменьшать объём серого вещества, но при этом он обладает нейропротекторными свойствами и может замедлять развитие болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Как проходило исследование?

В 2021 году учёные провели эксперимент с 20 участниками. Они прошли два 10-дневных цикла: в одном — принимали таблетки кофеина, в другом — плацебо.

После каждого периода измеряли объём серого вещества с помощью МРТ и анализировали активность медленных волн сна через ЭЭГ.

Неожиданные результаты

После 10 дней приёма кофеина у участников наблюдалось уменьшение объёма серого вещества, но при приёме плацебо этого не происходило.

При этом качество сна не изменилось, что означает, что кофеин влияет на мозг не через сон, а каким-то иным способом.

Какие области мозга затронуты?

Особенно сильные изменения были зафиксированы в правой медиальной височной доле, которая отвечает за память и пространственное восприятие.

Исследования на мышах 2022 года также подтвердили, что кофеин способен вызывать молекулярные изменения в гиппокампе.

"Изменения в морфологии мозга, по-видимому, носят временный характер, но систематических сравнений между теми, кто пьёт кофе, и теми, кто обычно употребляет мало кофеина или не употребляет его вовсе, до сих пор не проводилось". — отметила Кэролин Райхерт, ведущий автор исследования.

Она также подчеркнула, что результаты не говорят о вреде кофеина, а лишь показывают его влияние на когнитивные процессы. Вопрос о долгосрочном воздействии остаётся открытым.

Пока учёные не могут точно сказать, хорошо это или плохо. Однако ясно одно: кофеин действительно влияет на наш мозг, и это требует дальнейших исследований.

Уточнения

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков. Считается самым употребляемым психоактивным веществом в мире.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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