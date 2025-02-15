Учёные выяснили, как кофеин влияет на когнитивные способности

Как кофеин меняет мозг? Исследования показывают неожиданные эффекты; Ежедневное употребление кофеина может временно уменьшать объём серого вещества в мозге.
Это открытие основано на новом плацебо-контролируемом исследовании, которое показало, что кофеин влияет на нейронную пластичность.
Наш мозг состоит из серого и белого вещества. Серое вещество включает в себя тела нервных клеток и их синапсы, а белое отвечает за соединение этих клеток между собой.
Ранее исследования показывали, что кофеин может уменьшать объём серого вещества, но при этом он обладает нейропротекторными свойствами и может замедлять развитие болезней Альцгеймера и Паркинсона.
В 2021 году учёные провели эксперимент с 20 участниками. Они прошли два 10-дневных цикла: в одном — принимали таблетки кофеина, в другом — плацебо.
После каждого периода измеряли объём серого вещества с помощью МРТ и анализировали активность медленных волн сна через ЭЭГ.
После 10 дней приёма кофеина у участников наблюдалось уменьшение объёма серого вещества, но при приёме плацебо этого не происходило.
При этом качество сна не изменилось, что означает, что кофеин влияет на мозг не через сон, а каким-то иным способом.
Особенно сильные изменения были зафиксированы в правой медиальной височной доле, которая отвечает за память и пространственное восприятие.
Исследования на мышах 2022 года также подтвердили, что кофеин способен вызывать молекулярные изменения в гиппокампе.
"Изменения в морфологии мозга, по-видимому, носят временный характер, но систематических сравнений между теми, кто пьёт кофе, и теми, кто обычно употребляет мало кофеина или не употребляет его вовсе, до сих пор не проводилось". — отметила Кэролин Райхерт, ведущий автор исследования.
Она также подчеркнула, что результаты не говорят о вреде кофеина, а лишь показывают его влияние на когнитивные процессы. Вопрос о долгосрочном воздействии остаётся открытым.
Пока учёные не могут точно сказать, хорошо это или плохо. Однако ясно одно: кофеин действительно влияет на наш мозг, и это требует дальнейших исследований.
Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков. Считается самым употребляемым психоактивным веществом в мире.
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