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Учёные заглянули в сердце Земли и обнаружили нечто невероятное

2:09
Наука

Учёные сделали неожиданное открытие: внутреннее ядро Земли может менять свою структуру, и это влияет на продолжительность суток.

Мантия Земли
Фото: ETH Zurich by Sebastian Noe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мантия Земли

Что происходит с ядром?

В течение десятилетий исследователи сосредотачивались на изучении вращения внутреннего ядра. Однако свежие данные показали, что глубоко под поверхностью планеты происходят другие, ещё более удивительные процессы.

Находясь на глубине 3000 миль, внутреннее ядро удерживается гравитацией внутри расплавленного внешнего слоя. Исследователи анализировали замедление его вращения, но неожиданно наткнулись на свидетельства того, что ядро может быть не твёрдым, как считалось ранее.

Вязкая деформация

Сейсмограммы, собранные за несколько десятилетий, показали землетрясение, которое отличалось от других. Это позволило учёным предположить, что внутреннее ядро подвергается процессу, известному как "вязкая деформация" — явлению, при котором его форма меняется и оно взаимодействует с внешним ядром.

Особенно интересные данные были получены при изучении 121 повторяющегося землетрясения в 42 точках у Южных Сандвичевых островов. Учёные заметили аномальные сейсмические волны, указывающие на повышенную активность в ядре.

Влияние внешнего ядра

"Хорошо известно, что расплавленное внешнее ядро является турбулентным, но не было замечено, чтобы его турбулентность разрушала соседнее внутреннее ядро в человеческом масштабе времени", — отмечает Джон Видейл, главный исследователь проекта из Университета Южной Калифорнии.

По его словам, впервые зафиксировано, как внешнее ядро воздействует на внутреннее, что может привести к изменениям скорости вращения Земли и, как следствие, незначительным колебаниям продолжительности суток.

Новая глава в изучении ядра Земли

Исследование даёт новое понимание процессов, происходящих в самом сердце нашей планеты, и ставит перед учёными ещё больше вопросов.

Уточнения

Сейсмология (от др.-греч. σεισμός — землетрясение и λόγος — учение) — наука, изучающая распространение сейсмических волн в недрах Земли, сейсмические явления, причины, их вызывающие, связанные с ними явления и строение Земли. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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