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Опыление 2.0: учёные разрабатывают роботов-насекомых для повышения урожайности

1:28
Наука

Ученые из Массачусетского технологического института работают над созданием роботов-насекомых, которые смогут эффективно опылять растения.

Опыление
Фото: commons.wikimedia. org by Guérin Nicolas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Опыление

Эта новая технология может значительно повысить продуктивность сельского хозяйства без вреда для природы, передает livescience.

Искусственное опыление, которое обычно выполняется людьми, подразумевает перенос пыльцы с одного цветка на другой. Различные методы, включая механическое опыление, уже разрабатывались, но предыдущие версии роботов размером с жука страдали от недостатка выносливости и маневренности по сравнению с настоящими насекомыми, такими как пчелы.

Тем не менее, команда исследователей представила новую конструкцию, которая устраняет эти проблемы. В своей статье, опубликованной в журнале Science Robotics, они утверждают, что новые модели могут летать в 100 раз дольше, чем старые версии, при этом оставаясь легкими и обладая достаточной емкостью аккумуляторов.

Кроме того, они улучшили точность и маневренность роботов, а нагрузка на их крылья уменьшилась. Однако команде предстоит еще много работы, чтобы усовершенствовать конструкцию. В будущем они планируют интегрировать сложные механизмы управления крыльями, датчики, аккумуляторы и вычислительные мощности в "пчел-роботов" в течение следующих пяти лет.

Уточнения

Опыле́ние — этап полового размножения семенных растений, процесс переноса пыльцы с пыльника на рыльце пестика (у покрытосеменных) или на семяпочку (у голосеменных).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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