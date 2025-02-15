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Морские львы-шпионы с умными датчиками бороздят просторы океана

1:50
Наука

С некоторых пор морских львов с умными датчиками используют для мониторинга состояния океанов, особенно малоизученной "сумеречной зоны" — экосистемы, изобилующей рыбой, которая может вскоре стать объектом коммерческого рыболовства.

Дно океана
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Дно океана

Об этом сообщили исследователи ABC News. Морские биологи из Университета Калифорнии в Санта-Крус пометили тысячи северных морских львов умными датчиками, которые оснащены видеокамерами и аудиоустройствами, чтобы исследователи могли понять, что морские млекопитающие видят и слышат. Таким образом животные могут собирать ценные наблюдения об океане на своем природном миграционном маршруте, отметили исследователи.

После окончания сезона размножения львы отправляются на север в короткую поездку за кормом, которая длится около 2,5 месяцев. После возвращения для линьки они снова отправятся в 7-месячную миграцию в Северо-Восточный Тихий океан.

"Датчики могут дать нам массу информации о том, куда идут львы, как глубоко они ныряют, насколько успешны и какие экологические показатели предсказывают их успех", — говорят биологи.

Северные морские львы когда-то считались вымершими из-за коммерческого вылова в XIX веке, но небольшая популяция выжила в Мексике, и численность начала постепенно увеличиваться в начале XX века, согласно NOAA Fisheries. Сегодня вдоль западного побережья США, Мексики и Канады обитает около 350 000 львов.

Они являются идеальными образцами для изучения океана. С момента начала исследований было собрано более 350 000 наблюдений по 50 000 львам.

Уточнения

Морски́е львы (лат. Otariinae) — традиционно выделявшееся подсемейство ушастых тюленей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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