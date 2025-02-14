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Формируется подземный океан? Новый взгляд на происхождение воды на нашей планете

1:21
Наука

Ученые сходятся во мнении, что в недрах Земли формируется океан.

Трещина в земле
Фото: Openverse by BLM Oregon & Washington, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Трещина в земле

На глубине 700 километров под земной поверхностью обнаружен огромный "резервуар воды", заключенный в минерале рингвудите, который способен удерживать воду внутри своей кристаллической структуры. Это открытие указывает на то, что под землей может находиться больше воды, чем во всех океанах мира вместе взятых.

Если это подтвердится, то оно кардинально изменит наше понимание круговорота воды на планете. На протяжении многих лет ученые обсуждали, откуда на Земле взялась вода: была ли она принесена астероидами и кометами или образовалась из недр планеты. Наличие такого объема воды в недрах Земли поддерживает гипотезу, что большая часть воды могла возникнуть именно из её внутренних источников.

Это открытие ставит под сомнение всё, что мы знали о движении воды между поверхностью и недрами Земли, и предполагает, что подземные запасы воды, находящиеся глубоко под землей, могли пополнять поверхности на протяжении миллиардов лет. Кроме того, это вызывает новые вопросы о влиянии воды на тектонику плит и возникновение землетрясений и вулканических извержений, сообщает ecoticias.

Уточнения

Рингвудит (сокращённо Rv) — плотный ультравысокобарный минерал группы оливина. Кубический триморф форстерита и уэдделлита. Встречается в метеоритах (хондритах).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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