Дерево-долгожитель открыло новые горизонты в изучении Земли

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1:25
Наука

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Секвойи
Фото: Openverse by szeke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Секвойи

В это время магнитное поле Земли изменилось, и исследователи выдвинули предположения, как это повлияло на окружающую среду.

За несколько сотен лет до смены магнитного поля произошло много изменений: истощение озонового слоя, рост ультрафиолетового излучения и увеличение ионизации атмосферы. Исследователи назвали этот период "переходным геомагнитным событием Адамса" в честь Дугласа Адамса, автора "Автостопом по галактике", где число 42 имеет особое значение.

Ученые предположили, что это событие могло повлиять на жизнь людей и животных. Например, увеличение ультрафиолетового излучения могло заставить людей искать укрытие в пещерах, что, возможно, связано с появлением наскальной живописи. Кроме того, выдвинуты гипотезы о том, что событие могло спровоцировать вымирание мегафауны в Австралии и конец эпохи неандертальцев.

Алан Купер, один из авторов исследования, заметил, что если бы подобное событие произошло сегодня, последствия были бы катастрофическими для современного общества, так как увеличившаяся космическая радиация могла бы разрушить наши электросети и спутники, передает newatlas.

Уточнения

Магни́тное по́ле — поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным моментом, независимо от состояния их движения; магнитная составляющая электромагнитного поля.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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