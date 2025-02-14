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Нобелевский лауреат Бейкер и его команда создают ферменты будущего с помощью ИИ

1:47
Наука

Команда Вашингтонского университета, возглавляемая нобелевским лауреатом Дэвидом Бейкером, использует искусственный интеллект для создания эффективных ферментов с нуля.

Химическая лаборатория
Фото: Flickr by U.S. Department of Energy, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Химическая лаборатория

Это достижение исследователи считают одной из важнейших задач науки. Ферменты — это белки, которые ускоряют химические реакции, и они уже применяются в производстве лекарств и различных промышленных процессов.

Недавние разработки позволили теоретически создавать ферменты, адаптированные к любой реакции. Анна Лауко, одна из ведущих авторов статьи, отметила, что это может стать революцией в разработке ферментов. Статья опубликована в журнале Science и включает соавторов Сэма Пеллока и Киру Сумида.

Дэвид Бейкер, получивший Нобелевскую премию по химии, исследует молекулярное строение белков и разработки технологий с использованием ИИ. Ранее ученые создавали ферменты, комбинируя существующие белки, но это было неэффективно. Новый подход позволяет разрабатывать белки на заказ.

Команда сосредоточилась на ферменте сериновой гидролазы, который может расщеплять ключевые химические связи углеродсодержащих молекул, включая пластик. Исследователи использовали программу ИИ RFdiffusion и инструмент PLACER для определения лучших кандидатов на создание новых ферментов. Хотя созданные ферменты пока не превосходят натуральные, они являются одними из лучших из когда-либо созданных.

Это достижение представляет собой важный шаг к созданию ферментов, которые смогут эффективно выполнять задачи, связанные с переработкой пластиковых отходов, что особенно актуально для экологии, передает geekwire.

Уточнения

Ферме́нты (от лат. fermentum «закваска»), или энзи́мы (от греч. ζύμη, ἔνζυμον «закваска»), — обычно сложные белковые соединения, РНК (рибозимы) или их комплексы, ускоряющие химические реакции в живых системах.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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