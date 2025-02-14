Древнее поселение в Канаде старше египетских пирамид

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В канадской провинции Саскачеван археологи обнаружили поселение, которому более 11 тысяч лет. Оно расположено недалеко от территории индейской общины Стерджен-Лейк и считается одним из старейших известных поселений коренных народов Северной Америки. Это открытие ставит под сомнение устоявшиеся представления о древних цивилизациях и их развитии задолго до контакта с европейцами.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Michaila_vnuk by Michaila vnuk, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ керамика дьяковской культуры

Поселение существовало за тысячи лет до постройки египетских пирамид и Стоунхенджа, что делает его важной частью всемирного исторического наследия. Находка подтверждает, что высокоорганизованные общества существовали в этом регионе гораздо раньше, чем предполагалось ранее.

Археологические исследования проводятся совместно с Советом Âsowanânihk, что в переводе с языка кри означает «Место для перехода». В этот совет входят старейшины, хранители знаний, преподаватели и молодёжь, которые помогают учёным находить артефакты и сохранять место для будущих поколений.

Открытие поселения стало возможным благодаря археологу Дэйву Рондо, который заметил, что эрозия почвы вдоль берега реки Северный Саскачеван обнажила артефакты. Исследователи обнаружили каменные орудия, кострища и следы древних построек. Древесный уголь, найденный в одном из очагов, был датирован примерно 10 700 лет назад.

"Теперь, когда наши догадки подтвердились, мы понимаем, что это место способно перевернуть представления о ранних цивилизациях коренных народов Северной Америки", — говорит Рондо.

Исследования показывают, что это место было не просто временным охотничьим лагерем, а долговременным поселением. Найденные артефакты говорят о сложной организации жизни древних народов. Были обнаружены следы загонов для бизонов, подтверждающие, что охота велась стратегически, а добыча перерабатывалась на одном месте.

Доктор Стюарт, один из ведущих исследователей, отмечает: "это открытие опровергает устаревший миф о том, что древние народы Северной Америки были исключительно кочевниками. Оно доказывает, что они вели оседлый образ жизни, развивая своё общество и передавая знания из поколения в поколение".

Несмотря на важность открытия, поселение находится под угрозой из-за промышленной деятельности, в том числе лесозаготовок. Совет Âsowanânihk и вождь Кристин Лонгджон призывают к защите этого исторического места.

"Наши предки жили здесь, строили, процветали, и это место является свидетельством их силы и мудрости", — говорит Лонгджон. "Мы не просто возвращаем себе историю — мы восстанавливаем справедливость и доказываем, что наши корни глубже, чем считалось ранее".

Совет Âsowanânihk и археологи университета Саскачевана планируют создать культурно-просветительский центр, который позволит сохранить место и сделать его доступным для обучения и туризма. В планах также привлечение молодёжи к изучению истории коренных народов и разработка мер по защите находки.

Уточнения

Саска́чеван (англ. Saskatchewan) — провинция на юге центральной части Канады, 9-я в составе конфедерации. Столица — город Реджайна, крупнейший город — Саскатун.

