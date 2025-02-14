Ньютон предсказал конец света — что скрывается в рукописях ученого?

Британские исследователи обнаружили необычные записи в архивах великого ученого, которые проливают свет на его малоизвестные интересы. Среди научных заметок Исааака Ньютона оказался прогноз относительно возможного завершения существования человечества.
Анализируя исторические события, он применил математический подход для определения временного периода. Исходной точкой расчетов стал момент возникновения Священной Римской империи, связанный с коронацией Карла Великого. На основе протестантского толкования библейских текстов и простых арифметических операций был сделан вывод о потенциальной дате — середина 21-го века.
Современные историки науки подчеркивают, что термин "ученый" в современном понимании тогда еще не существовал. Тогда таких деятелей называли натурфилософами, поскольку их исследования объединяли естественные науки с философией и другими областями знаний.
Сэр Исаа́к Нью́то́н — английский физик, математик, механик и астроном, один из создателей классической физики и математического анализа.
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