Ньютон предсказал конец света — что скрывается в рукописях ученого?

1:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Британские исследователи обнаружили необычные записи в архивах великого ученого, которые проливают свет на его малоизвестные интересы. Среди научных заметок Исааака Ньютона оказался прогноз относительно возможного завершения существования человечества.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Смерч

Анализируя исторические события, он применил математический подход для определения временного периода. Исходной точкой расчетов стал момент возникновения Священной Римской империи, связанный с коронацией Карла Великого. На основе протестантского толкования библейских текстов и простых арифметических операций был сделан вывод о потенциальной дате — середина 21-го века.

Современные историки науки подчеркивают, что термин "ученый" в современном понимании тогда еще не существовал. Тогда таких деятелей называли натурфилософами, поскольку их исследования объединяли естественные науки с философией и другими областями знаний.

Уточнения

Сэр Исаа́к Нью́то́н — английский физик, математик, механик и астроном, один из создателей классической физики и математического анализа.

