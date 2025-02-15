Это лекарство давно на рынке, но никто не замечал его скрытого эффекта

Ранее предполагалось, что препарат семаглутид может снижать риск развития алкоголизма, но теперь появились убедительные доказательства того, что он действительно помогает уменьшить потребление алкоголя. Статья впервые опубликована в JAMA Psychiatry.
Первое рандомизированное клиническое исследование, проведённое с этой целью, подтвердило эффективность семаглутида для людей, страдающих алкогольной зависимостью.
Этот препарат, известный под торговыми марками Wegovy и Ozempic, является агонистом рецептора GLP-1, имитирующим действие кишечного гормона глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1). Изначально он применялся для лечения диабета 2-го типа, но позже был лицензирован для снижения веса. Кроме того, он продемонстрировал свою эффективность в терапии ряда других заболеваний.
Исследование 2024 года, включавшее 84 000 человек, показало, что инъекции Ozempic или Wegovy связаны с меньшим риском развития алкоголизма. Однако оно указывало скорее на корреляцию, чем на причинно-следственную связь.
Недавнее рандомизированное клиническое исследование, проведённое Кристианом Хендершотом из университета Южной Калифорнии и его коллегами, стало первым, подтвердившим связь между приёмом семаглутида и снижением потребления алкоголя.
В эксперименте приняли участие 48 человек из США с диагностированным расстройством, связанным с употреблением алкоголя. Среди них было 34 женщины и 14 мужчин. Половина испытуемых получала еженедельные инъекции семаглутида в низких дозах на протяжении девяти недель, а другая половина получала плацебо.
Результаты показали, что участники, принимавшие семаглутид, употребляли меньше алкоголя за один раз и реже испытывали тягу к спиртному по сравнению с группой, получавшей плацебо. Кроме того, серьёзных побочных эффектов в ходе исследования выявлено не было.
По мнению Ронга Сюя из Медицинской школы университета Кейс Вестерн Резерв, несмотря на небольшую выборку, исследование демонстрирует значительный терапевтический потенциал семаглутида в лечении алкогольной зависимости.
Зияд Аль-Али из Вашингтонского университета в Сент-Луисе добавил, что работа учёных дополняет доказательную базу о возможностях агонистов рецепторов GLP-1 в борьбе с зависимостью. Однако, по его словам, необходимы более масштабные исследования, чтобы уточнить долгосрочные эффекты препарата и возможные последствия прекращения его приёма.
Хендершот подчеркнул, что, несмотря на многообещающие результаты, людям не следует начинать приём семаглутида самостоятельно при проблемах с алкоголем. Он отметил, что уже существуют одобренные и проверенные препараты для лечения алкогольной зависимости, которые рекомендуется использовать до появления дополнительных научных данных.
Семаглутид — лекарственное средство, агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1). Применяется при лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения.
Агони́ст — химическое соединение (лиганд), которое при взаимодействии с рецептором изменяет его состояние, приводя к биологическому отклику.
Глюкаго́ноподо́бный пепти́д-1 (англ. Glucagon-like peptide-1, GLP-1), ГПП-1, энтероглюкагон — пептидный гормон из семейства инкретина (вырабатывается в кишечнике в ответ на приём пищи).
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