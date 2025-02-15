Это лекарство давно на рынке, но никто не замечал его скрытого эффекта

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3:12
Наука

Ранее предполагалось, что препарат семаглутид может снижать риск развития алкоголизма, но теперь появились убедительные доказательства того, что он действительно помогает уменьшить потребление алкоголя. Статья впервые опубликована в JAMA Psychiatry.

Медовуха в бутылке
Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Медовуха в бутылке

Первое рандомизированное клиническое исследование, проведённое с этой целью, подтвердило эффективность семаглутида для людей, страдающих алкогольной зависимостью.

Этот препарат, известный под торговыми марками Wegovy и Ozempic, является агонистом рецептора GLP-1, имитирующим действие кишечного гормона глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1). Изначально он применялся для лечения диабета 2-го типа, но позже был лицензирован для снижения веса. Кроме того, он продемонстрировал свою эффективность в терапии ряда других заболеваний.

Исследование 2024 года, включавшее 84 000 человек, показало, что инъекции Ozempic или Wegovy связаны с меньшим риском развития алкоголизма. Однако оно указывало скорее на корреляцию, чем на причинно-следственную связь.

Недавнее рандомизированное клиническое исследование, проведённое Кристианом Хендершотом из университета Южной Калифорнии и его коллегами, стало первым, подтвердившим связь между приёмом семаглутида и снижением потребления алкоголя.

В эксперименте приняли участие 48 человек из США с диагностированным расстройством, связанным с употреблением алкоголя. Среди них было 34 женщины и 14 мужчин. Половина испытуемых получала еженедельные инъекции семаглутида в низких дозах на протяжении девяти недель, а другая половина получала плацебо.

Результаты показали, что участники, принимавшие семаглутид, употребляли меньше алкоголя за один раз и реже испытывали тягу к спиртному по сравнению с группой, получавшей плацебо. Кроме того, серьёзных побочных эффектов в ходе исследования выявлено не было.

По мнению Ронга Сюя из Медицинской школы университета Кейс Вестерн Резерв, несмотря на небольшую выборку, исследование демонстрирует значительный терапевтический потенциал семаглутида в лечении алкогольной зависимости.

Зияд Аль-Али из Вашингтонского университета в Сент-Луисе добавил, что работа учёных дополняет доказательную базу о возможностях агонистов рецепторов GLP-1 в борьбе с зависимостью. Однако, по его словам, необходимы более масштабные исследования, чтобы уточнить долгосрочные эффекты препарата и возможные последствия прекращения его приёма.

Хендершот подчеркнул, что, несмотря на многообещающие результаты, людям не следует начинать приём семаглутида самостоятельно при проблемах с алкоголем. Он отметил, что уже существуют одобренные и проверенные препараты для лечения алкогольной зависимости, которые рекомендуется использовать до появления дополнительных научных данных.

Уточнения

Семаглутид — лекарственное средство, агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1). Применяется при лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения.

Агони́ст — химическое соединение (лиганд), которое при взаимодействии с рецептором изменяет его состояние, приводя к биологическому отклику. 

Глюкаго́ноподо́бный пепти́д-1 (англ. Glucagon-like peptide-1, GLP-1), ГПП-1, энтероглюкагон — пептидный гормон из семейства инкретина (вырабатывается в кишечнике в ответ на приём пищи).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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