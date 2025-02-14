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Космический телескоп обнаружил редкое явление гравитационного линзирования недалеко от Земли

Кольцо Эйнштейна, редкое астрономическое явление, замечено недалеко от Земли
1:51
Наука

Космический телескоп "Евклид", выполняющий миссию по раскрытию секретов тёмной материи и тёмной энергии, обнаружил кольцо Эйнштейна идеальной формы, спрятанное в хорошо известной галактике.

Космическая обсерватория «Евклид»
Фото: Веб-сайт НАСА
Космическая обсерватория «Евклид»

Это редкое явление, предсказанное теорией относительности Эйнштейна, раскрывает силу гравитационного линзирования, позволяющего ученым заглянуть в далекие галактики, которые в противном случае были бы невидимы.

Когда мы наблюдаем в телескоп далёкую галактику, её свет может столкнуться на пути к нам с другой галактикой. Галактика на переднем плане действует как увеличительная линза, отклоняя проходящие лучи света под действием силы тяжести. Это называется гравитационным линзированием. 

Кольцо Эйнштейна обнаружено в галактике NGC 6505, которая находится примерно в 590 миллионах световых лет от нас. Галактика известна астрономам очень давно.

Кольцо Эйнштейна, также известное как кольцо Эйнштейна — Хвольсона, представляет собой изображение какого-либо источника света (например, галактики или звезды), которое искажено до кольцеобразной формы под воздействием объекта с очень большой массой.

Явление предсказал знаменитый физик-теоретик Альберт Эйнштейн. Изучение гравитационного эффекта может помочь нам узнать о расширении Вселенной, обнаружить эффекты невидимой тёмной материи и тёмной энергии, а также исследовать объект, свет которого преломляется темной материей между нами и источником.

Космический телескоп "Евклид", возможно, позволит составить карту более трети неба, а в его поле зрения попадут миллиарды галактик на расстоянии до 10 миллиардов световых лет.

Уточнения

Кольцо Эйнштейна также кольцо Эйнштейна — Хвольсона — изображение какого-либо источника света (галактика, звезда и т. п.), искажённое до кольцеобразной формы под действием более близкого объекта очень большой массы (например, другой галактики или чёрной дыры) в результате гравитационного линзирования.

Тёмная мате́рия — в астрономии и космологии, а также в теоретической физике гипотетическая форма материи, не участвующая в электромагнитном взаимодействии и поэтому недоступная прямому наблюдению. Составляет порядка четверти массы-энергии Вселенной и проявляется только в гравитационном взаимодействии.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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