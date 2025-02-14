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Межпланетный экспресс: Россия открывает короткий путь к колонизации Марса

2:53
Наука

Человечество издавна мечтает о покорении космических просторов. Бескрайняя Вселенная, хранящая миллиарды звездных систем, манит своей загадочностью и возможностью обнаружения внеземной жизни или новых миров, пригодных для обитания. Это стремление к неизведанному привело к развитию космической техники, позволяющей исследовать ближайшие планеты, однако наше понимание Вселенной, несмотря на все усилия, остается ограниченным. Ее масштабы настолько грандиозны, что даже тысячелетия исследований не позволят нам познать ее полностью. Пока что человечество смогло достичь лишь ближайших небесных тел – Луны и нескольких планет Солнечной системы.

Марс
Фото: commons.wikimedia.org by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Марс

Даже эти относительно короткие по космическим меркам путешествия занимают многие месяцы, а порой и годы. Но мы не стоим на месте: совсем недавно российские ученые совершили прорыв в этой области, разработав прототип плазменного двигателя, способного радикально сократить время полета к Марсу.

Марс, также известный как Красная планета или Красный гигант, находится на расстоянии от 54,6 миллионов километров период до 230 миллионов километров (в среднем в наиболее благоприятный). С использованием существующих технологий перелет на Марс занимает около года. В России предлагают решение этой проблемы – электроплазменный ракетный двигатель с магнитным ускорителем плазмы. Эта инновация способна сократить время в пути до одного-двух месяцев.

Новый двигатель, развивающий тягу в 6 Н и достигающий впечатляющей скорости в 100 км/с, значительно превосходит по своим характеристикам традиционные химические ракетные двигатели. В отличие от последних, плазменный двигатель использует электрическую двигательную систему с двумя электродами. Под воздействием высокого напряжения заряженные частицы создают магнитное поле, которое выталкивает их из двигателя, генерируя тягу, необходимую для достижения высоких скоростей.

С мощностью 300 кВт, тягой 6 Н и скоростью 100 км/с новый двигатель существенно превосходит традиционные аналоги, способные развить скорость лишь до 4,5 км/с. В настоящее время проводятся испытания двигателя в вакуумной камере, имитирующей условия открытого космоса. Камера диаметром 4 метра и длиной 14 метров оснащена системами вакуумной откачки и отвода тепла. Помимо высокой скорости, плазменный двигатель демонстрирует высокую эффективность, преобразуя практически всю электрическую энергию в движение.

Уточнения

Пла́зма — ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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