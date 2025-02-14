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Астрономы обнаружили старейшую и самую большую струю черной дыры

2:02
Наука

Астрономы сделали удивительное открытие, выявив струю, исходящую от черной дыры, которая существовала в момент, когда возраст Вселенной составлял менее 1,2 миллиарда лет, что составляет приблизительно 9% от её текущего возраста. Данная струя простирается на 200 тысяч световых лет, что в два раза превышает ширину Млечного Пути, и это делает её самой крупной струей черной дыры, когда-либо зафиксированной в такой ранней стадии развития космоса.

Открытый космос
Фото: commons.wikimedia.org by Detlef Hartmann, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Открытый космос

На протяжении нескольких десятилетий ученые наблюдали, что черные дыры, расположенные в центрах галактик, поглощают окружающий газ и пыль, формируя закрученные диски. В процессе падения этот материал высвобождает огромное количество энергии из-за трения, что приводит к образованию мощных струй, выбрасываемых черными дырами. Хотя радиотелескопы зафиксировали множество таких струй, в том числе и более крупных, на фоне большого пространства ранней Вселенной ни одной из них не удавалось выявить.

Недавнее открытие относится к струям, которые выбрасываются с обеих сторон активно аккрецирующей черной дыры — квазара J1601+3102. Масса этого квазара составляет 450 миллионов солнечных масс, и он находится в центре своей галактики на расстоянии примерно от 10 до 13 миллиардов световых лет от Земли.

Квазар был обнаружен в 2022 году с помощью сети радиотелескопов, расположенных в Нидерландах, которые входят в состав низкочастотной решетки. Это открытие, сделанное Глоудемансом и его командой, показало, что данный квазар настолько яркий, что полностью затмевает свою родительскую галактику, выделяясь как самый светящийся объект среди почти двух десятков аналогичных, обследованных с помощью LOFAR.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не может даже свет. Граница, за которой ни один предмет уже не вернуть называется горизонтом событий. В простейшем случае сферически симметричной чёрной дыры он представляет собой сферу с радиусом Шварцшильда, который считается характерным размером чёрной дыры.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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