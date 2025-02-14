Исследование показало, что употребление шоколада помогает сжигать жир женщинам старше 40 лет

Наука продолжает удивлять. Шоколад может помочь похудеть

0:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Бывает немало случаев, когда люди отказываются от какого-нибудь лакомства, чтобы избежать лишних калорий. Недавно стало известно, что употребление шоколада может помочь сжечь жир женщинам старше 40 лет. Об этом пишет портал The issue.

Фото: Веб-сайт Роскачества Шоколад

Исследователи пришли к выводу, что употребление шоколада через час после пробуждения или за час до сна не способствовало увеличению веса у женщин в возрасте старше 40 лет. На самом деле, употребление молочного шоколада в вечерние часы приводит к снижению уровня глюкозы и оказывает успокаивающее действие на чувство голода.

Как пишет портал The issue, учёные пришли к итогу, что если съесть 100 граммов шоколада в утренние часы, то это поможет сжечь жир женщинам старше 40 лет.

Уточнения

Шоколад — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.



