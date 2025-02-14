Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Более 400 миллионов рублей было потрачено на реализацию туристических проектов в Волгоградской области
Любите селёдку? Вот сколько раз в неделю её можно есть без вреда
Мечтаете об естественном окрашивании? Эти масла помогут вернуть цвет!
Не выбрасывайте картон! Он улучшит ваш сад лучше, чем любые удобрения
Машина не только возит, но и сводит: неожиданные истории любви на колесах
Дни Турбиных: Театр МОСТ в апреле покажет премьеру трижды
Подпишите документ и потеряйте доступ к почте: раскрыта новая афера
Акита ину никогда не лает просто так — вот что она хочет сказать
Американец с мармеладом задержан в Москве: что оказалось внутри сладостей?

Исследование показало, что употребление шоколада помогает сжигать жир женщинам старше 40 лет

Наука продолжает удивлять. Шоколад может помочь похудеть
0:51
Наука

Бывает немало случаев, когда люди отказываются от какого-нибудь лакомства, чтобы избежать лишних калорий. Недавно стало известно, что употребление шоколада может помочь сжечь жир женщинам старше 40 лет. Об этом пишет портал The issue.

Шоколад
Фото: Веб-сайт Роскачества
Шоколад

Исследователи пришли к выводу, что употребление шоколада через час после пробуждения или за час до сна не способствовало увеличению веса у женщин в возрасте старше 40 лет. На самом деле, употребление молочного шоколада в вечерние часы приводит к снижению уровня глюкозы и оказывает успокаивающее действие на чувство голода.

Как пишет портал The issue, учёные пришли к итогу, что если съесть 100 граммов шоколада в утренние часы, то это поможет сжечь жир женщинам старше 40 лет.

 

Уточнения

Шоколад — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
 

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Садоводство, цветоводство
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот Аудио 
Корень зла: какие деревья считались проклятыми и почему их нельзя сажать возле дома
Садоводство, цветоводство
Корень зла: какие деревья считались проклятыми и почему их нельзя сажать возле дома Аудио 
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Садоводство, цветоводство
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость Аудио 
Популярное
Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор

Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.

Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Забудьте про сухое мясо: один нюанс — и картофель по-французски станет вашим фаворитом
Самолёт Ан-24. Самый массовый и удачный долгожитель отечественной авиации Дмитрий Плотников От древней магии до запрета: что скрывают камни в канадском Квебеке? Игорь Буккер
Работает на 100%: это самое недооценённое упражнение для похудения
Астероид 2024 YR4 становится всё более опасным для Земли
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Последние материалы
Не выбрасывайте картон! Он улучшит ваш сад лучше, чем любые удобрения
Машина не только возит, но и сводит: неожиданные истории любви на колесах
Дни Турбиных: Театр МОСТ в апреле покажет премьеру трижды
Самолёт Ан-24. Самый массовый и удачный долгожитель отечественной авиации
Подпишите документ и потеряйте доступ к почте: раскрыта новая афера
Акита ину никогда не лает просто так — вот что она хочет сказать
Американец с мармеладом задержан в Москве: что оказалось внутри сладостей?
Незаметные махинации: как автосервисы обманывают клиентов и что с этим делать
Вкус из детства! Легкий и воздушный манник за 5 минут
Скамейки вместо стульев: новая мода для маленьких столовых
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.