Нейробиологи обнаружили, что стресс влияет на способность мозга слышать звуки

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Ученые выяснили, что для мышей, испытывающих стресс, требуется гораздо сильнее выраженный звук, чтобы вызвать нормальные реакции мозга. Это явление, очевидно, связано с тем, что некоторые нейроны становятся чрезмерно активными, тогда как другие подавляются, что, в свою очередь, меняет способы обработки звуковых сигналов.

Фото: freepik.com by zinkevych, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ученые

Согласно недавнему исследованию, хронический стресс может оказывать влияние на восприятие звука мозгом. В процессе длительного воздействия стресса оказывается, что для достижения прежней реакции мозгу нужны звуки повышенной громкости.

В работе ученых главное внимание было уделено не воздействию стресса на само ухо, а изменениям в слуховой обработке на уровне головного мозга. Исследовательская команда использовала мышей, чтобы понять, как хронический стресс искажает интерпретацию звуковых сигналов.

Результаты продемонстрировали заметное влияние долговременного стресса на реакции на звуки с течением времени. Уровни звука, которые раньше вызывали устойчивые реакции, теперь требовали значительного увеличения громкости, в то время как мыши по-прежнему остро реагировали на звуки высокой интенсивности.

Кроме того, исследователи установили, что этот феномен может возникать из-за повышенной активности одного типа ингибирующих клеток в условиях постоянного стресса, что приводит к подавлению других клеток.

Они заметили, что при воспроизведении звука клетки в мозге начинают активироваться гораздо сильнее, тогда как активность пирамидальных и PV-клеток значительно снижается. Таким образом, данное исследование демонстрирует, что хронический стресс не только меняет наши ответы на эмоциональные стимулы, но также может влиять на реакцию на привычные и нейтральные звуковые сигналы.

Уточнения

Стресс — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

