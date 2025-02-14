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Температурный обвал: февраль скоро покажет свой характер

1:49
Наука

На северо-востоке от Венгрии сформировался мощный антициклон, который оказывает значительное влияние на погодные условия. Однако воздушные потоки изменили направление, и теперь в европейский регион устремляется ледяной воздух из глубин Сибири. Это приведет к резкому понижению температуры и интенсивным снегопадам, а снежный покров, с переменным успехом образовавшийся за последнее время, сохранится во многих районах.

Снег
Фото: commons.wikimedia.org by Arya mani mani, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Снег

Эксперты предупреждают: в ближайшие выходные возможно вторжение арктических воздушных масс, которые могут привести к аномальному похолоданию, превышающему показатели предыдущих лет, что определит нашу погоду на несколько суток.

Сибирские холода придут с начала следующей недели. Настоящие зимние морозы ударят в пятницу: холодный фронт, формирующийся над северной частью Европы, принесет с собой арктический воздух. В результате температура резко понизится, а снегопады продолжатся в нескольких регионах. В субботу дневные значения не превысят нулевой отметки, а с начала следующей недели придут сибирские холода, которые задержатся на несколько дней. К несчастью, точные прогнозы по высоте снежного покрова пока отсутствуют.

Последний раз столь суровые погодные условия наблюдались в 2022 году. Теперь же страну снова накроет затяжной мороз, который может продлиться от пяти до шести дней. Ожидается, что постепенное потепление начнется только к 20 февраля.

Однако синоптики озадачены: обычно подобные холода связаны с ослаблением полярного фронта, но на этот раз он остается стабильным — самая настоящая загадка природы.

Уточнения

Антицикло́н — область повышенного атмосферного давления с замкнутыми концентрическими изобарами на уровне моря и с соответствующим распределением ветра.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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