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Стартап, специализирующийся на разработке лекарств для мозга, запущен при поддержке инвесторов

Новые методы лечения психических расстройств. Запущен новый стартап, который планирует разрабатывать лекарства
1:26
Наука

Стартап, специализирующийся на разработке лекарств для мозга, официально запущен при поддержке группы инвесторов. Бюджет стартапа 94 миллиона долларов.

Мозг
Фото: Веб-страница проекта «Будущий врач» на сайте Министерства здравоохранения РФ
Мозг

Фонд Лонгвуда, венчурная компания, инвестировавшая в такие популярные компании, как Grail и Bicycle Therapeutics, запустила Newleos. Федерико Болоньани, врач-ученый, занимавший руководящие должности в исследовательских подразделениях Roche, VectivBio и Therachon, является соучредителем. Об этом пишет BioPharma Dive.

Бостонская компания Newleos Therapeutics надеется разработать новые методы лечения для широкого спектра психических расстройств. Компания тестирует на людях препараты для лечения генерализованного тревожного расстройства, когнитивных нарушений.

Препараты предназначены для регулирования различных молекул и белков, участвующих в коммуникации клеток мозга. Самый продвинутый из них завершил исследование 1-й фазы и рассматривается в качестве средства для лечения редкого генетического нарушения развития нервной системы.

Имея команду основателей, обладающих обширным опытом в создании компаний и в разработке лекарств для центральной нервной системы, Newleos использует знания для проведения клинических испытаний, об этом заявил один из сооснователей стартапа.

Уточнения

Венчурный бизнес — рискованный научно-технический или технологический бизнес.
 

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
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