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Гробница, спрятанная тысячелетиями, оказалась нетронутым кладом древнего мира

3:11
Наука

В центральной части скифского кургана Туннуг в Туве археологи обнаружили богатое погребение с золотыми украшениями. Это открытие позволяет предположить, что главная камера кургана могла остаться нетронутой мародёрами.

золотые монеты
Фото: Wikimedia Commons by Olevy is licensed under Public domain
золотые монеты

Курган Туннуг: что это за место

Курган Туннуг расположен в знаменитой "Долине царей" — месте, где ранее были найдены такие значимые захоронения скифских вождей, как Аржан 1 и Аржан 2. Раскопки на этом участке начались в 2017 году под руководством Института истории материальной культуры РАН при участии российских и зарубежных специалистов.

По своей конструкции Туннуг напоминает Аржан 1 — это обширное деревянное сооружение с множеством камер, расходящихся от центра. Радиоуглеродный анализ подтвердил, что курган был сооружён в IX веке до н. э., в период формирования скифской культуры.

Новые находки: золото и древние артефакты

За прошедшие годы исследователи изучили 9 из 16 секторов кургана. В 2024 году археологи приступили к раскопкам центральной части и обнаружили два сопроводительных погребения.

Одно из них оказалось особенно богатым: в нём найдены золотая шейная гривна, акинак (короткий меч) с навершием в зверином стиле, бронзовые нож и зеркало. Также сохранились органические материалы — фрагменты тканей, кожи, меха, а также заплетённые волосы. Погребение было совершено в деревянной колоде, предположительно для подростка.

Надежда на нетронутую камеру

Богатство находок даёт надежду на то, что центральное погребение, где, вероятно, покоится знатный скиф, сохранилось в неприкосновенности. Если эта гипотеза подтвердится, то нас ждут сенсационные открытия, ведь такие курганы нередко скрывают уникальные артефакты.

Сложности раскопок

Исследование кургана Туннуг сопряжено с серьёзными трудностями. Он расположен в заболоченной местности с высоким уровнем грунтовых вод, что усложняет работу археологов. Для защиты находок приходится организовывать водоотводные системы и использовать насосы.

Кроме того, это место использовалось для захоронений и в последующие эпохи. В кургане найдены следы ритуальных практик I тысячелетия н. э. и средневековых культур. Всё это требует тщательного изучения и документирования.

Будущее исследования

Археологи активно применяют цифровые технологии, фиксируя каждую находку с высокой точностью. После завершения раскопок будет создана многослойная трёхмерная модель кургана, позволяющая воссоздать его первоначальный облик.

Курган Туннуг — один из самых древних и крупных в регионе. Каждая новая находка раскрывает перед нами тайны жизни и обычаев скифов, делая историю древнего мира более осязаемой.

Уточнения

Гробница — форма захоронения, при которой останки покойного хранятся внутри сооружения, а не под ним, как в случае надгробия.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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Гробница, спрятанная тысячелетиями, оказалась нетронутым кладом древнего мира
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