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Запах вечности: тайны древних мумий, унесённые песками времени

3:32
Наука

Исследователи решили подойти к изучению древнеегипетских мумий с неожиданной стороны — через обоняние. Они анализируют запахи, исходящие от мумий в Египетском музее Каира, чтобы лучше понять методы мумификации, используемые тысячи лет назад.

Мумия
Фото: Openverse by p_a_h, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мумия

Этот необычный подход помогает оценить состояние сохранности мумий, не прибегая к инвазивным методам исследования. К тому же ученые надеются создать синтетические ароматы древности, которые можно будет использовать в образовательных целях.

Что именно изучают ученые

Команда исследователей анализирует запахи мумий разных эпох и состояний. Среди обнаруженных нот — древесные, пряные и сладкие ароматы. Они связаны с различными веществами, применявшимися для мумификации, такими как смолы, масла и бальзамы.

Кроме того, в запахах мумий присутствуют следы микробов и современных консервационных средств, что усложняет работу ученых. Однако первые результаты исследования уже позволили сделать интересные выводы.

Тайны древнеегипетской мумификации

Методы мумификации в Древнем Египте развивались на протяжении веков. В разных династиях использовались различные техники, ингредиенты и ритуалы.

Одной из главных задач было предотвращение разложения тела. Для этого египтяне применяли:

  • Натрон — природную соль, высушивающую тело.
  • Смолы и бальзамы, создающие защитный слой.
  • Эфирные масла, обладающие антисептическими свойствами.
  • Воск, запечатывающий кожу и предотвращающий её высыхание.

Анализируя запахи мумий, ученые надеются точнее определить, какие именно вещества применялись в процессе мумификации и как они взаимодействовали с окружающей средой.

Неожиданные открытия

Хотя первоначально предполагалось, что возраст мумий влияет на их запах, исследователи пока не выявили четкой зависимости. Оказалось, что состояние сохранности тела и внешние факторы, такие как влажность или температура в музее, играют более значимую роль.

Также ученые столкнулись с еще одной сложностью — отличить оригинальные ароматы древних материалов от современных консервационных веществ. Мумии, которые хранятся в музеях, регулярно обрабатывают, чтобы предотвратить разрушение, и эти вещества тоже могут влиять на их запах.

Что дальше

Исследовательская группа планирует продолжить работу с мумиями, которые никогда не подвергались современным методам консервации. Это позволит более точно определить ароматы древних бальзамов и смол.

Кроме того, ученые разрабатывают синтетические ароматы, воссоздающие запахи древнего Египта. В будущем они могут использоваться в музеях и образовательных программах, позволяя посетителям "почувствовать" древнюю историю буквально на уровне обоняния.

Запахи мумий — это не просто историческое любопытство, а настоящий научный инструмент. Они помогают лучше понять процессы мумификации, способы консервации тел и влияние внешней среды на древние останки. Возможно, вскоре мы сможем не только увидеть артефакты Древнего Египта, но и ощутить, как пахла жизнь (и смерть) в эпоху фараонов.

Уточнения

Му́мия — сохранённое бальзамированием тело.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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