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Гробница в Италии, спрятанная тысячелетиями, удивила мир своим содержимым

2:46
Наука

Археологи обнаружили в Италии 2500-летнюю этрусскую гробницу, украшенную редкими фресками. Среди изображений — сцена работы кузницы, проливающая свет на ремесленные традиции древнего народа.

Италия
Фото: Designed by Freepik by ripato, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Италия

Загадочное наследие этрусков

Этруски — одна из самых загадочных цивилизаций древнего мира. Их культура оказала огромное влияние на Римскую империю, но сама со временем была поглощена более мощным государством. Однако сохранившиеся артефакты, включая настенные росписи, продолжают открывать новые подробности об их жизни.

Обнаруженная в некрополе Тарквинии гробница стала очередным свидетельством художественного мастерства этрусков. Она была найдена в 2022 году, но детальное изучение фресок началось только недавно. Среди изображений особенно выделяется редкая сцена металлургической мастерской.

Загадочные фрески

Настенные росписи гробницы показывают множество сцен. Одна из них изображает танцующих мужчин и женщин под звуки флейты. Другая — женщину в окружении двух юношей, возможно, саму усопшую.

Наиболее примечательной оказалась сцена работы кузницы — крайне редкое изображение для этрусской живописи.

"Фреска дает представление о ремесленной деятельности семьи покойного. Судя по всему, люди были вовлечены в обработку металлов", — отметил руководитель раскопок Даниэле Федерико Марас из Национального археологического музея Флоренции.

Танцевальная сцена, по мнению ученых, может иллюстрировать погребальные обряды.

"Подобные изображения, как правило, интерпретируют как отражение ритуалов, которые проводили во время похорон членов семьи", — добавил Даниэле Марас.

Тайны гробницы

Несмотря на то, что гробница дошла до нас в поврежденном состоянии, её ценность трудно переоценить. Верхний слой могильной камеры был разрушен, внутри не обнаружено ни погребальных даров, ни останков — вероятно, гробницу разграбили еще в древности.

Некрополь Тарквинии — один из крупнейших этрусских памятников. В нем найдено около 6 500 гробниц, но лишь 200 украшены росписями.

Современные исследования

Фрески гробницы продолжают изучаться с помощью мультиспектрального анализа. Этот метод помогает восстановить утраченные цвета и лучше понять композицию изображений. Археологи надеются, что дальнейшие исследования помогут раскрыть новые подробности жизни этрусков и их ремесленных традиций.

Уточнения

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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