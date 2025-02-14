Учёные нашли источник Чёрной смерти: что известно о его происхождении

В 1347 году на Средиземное побережье пришла Чёрная смерть — катастрофическая эпидемия, которая унесла жизни почти 60% населения Европы, Ближнего Востока и Северной Африки.
Однако менее известным является её начало, которое можно проследить ещё в 1338 году на территории современного Кыргызстана.
Эпидемия, убившая тысячи людей в Центральной Азии, стала одним из самых разрушительных событий в истории человечества.
Раскопки, проведённые ещё в конце 19 века на Кара-Джигачском городище, в Чуйской долине у озера Иссык-Куль, показали, что местные жители пострадали от неизвестной эпидемии. На надгробиях, найденных во время раскопок, были надписи, указывающие на смерть людей от "чумы".
Надписи на сирийском языке, найденные на этих надгробиях, долгие годы служили предметом споров среди учёных.
Некоторые подозревали, что это мог быть ранний случай чумы, которая позже, в 1347 году, уничтожила миллионы людей. Однако прямая связь между этой вспышкой и эпидемией в Европе оставалась неясной.
Недавнее исследование, проведённое международной командой ученых, добавило ясности в этот вопрос.
С помощью анализа ДНК, извлечённой из останков людей на месте захоронений, ученые смогли подтвердить, что эпидемия в Центральной Азии действительно была вызвана чумой.
Результаты исследования оказались потрясающими: выяснилось, что чума, которая поразила Европу, появилась в Центральной Азии, и её первый штамм был найден именно в Кыргызстане, в районе озера Иссык-Куль. Исследователи установили точную дату появления этого штамма — 1338 год.
Это открытие подтверждает, что именно в Центральной Азии зародилась Чёрная смерть, которая позже распространилась по всей Евразии.
Мария Спиру, ведущий автор исследования, утверждает: «Мы смогли идентифицировать исходный штамм чумы и точно датировать его».
"Современные штаммы, связанные с этим древним штаммом, всё ещё можно найти в очагах чумы в районе Тянь-Шаня". - комментирует Йоханнеса Краузе, директора Института эволюционной антропологии.
Это укрепляет гипотезу о том, что чума, начавшая своё шествие в Центральной Азии, и была причиной смерти миллионов людей.
Кроме того, чума поразила не только людей: бактерия Yersinia pestis выживает в популяциях диких грызунов, в очагах чумы, которые распространены по всему миру. Поэтому, по словам исследователей, источник чумы мог находиться в одном из таких очагов.
Это открытие даёт новые ответы на вопросы о происхождении Чёрной смерти и помогает учёным лучше понять, как такая эпидемия могла охватить так много территорий и повлиять на ход мировой истории.
Чума́ (лат. pestis — зара́за; тур. çuma — прыщ, нары́в) — острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций, в прошлом заболевание характеризовалось высокой, практически 100%-й летальностью и очень высокой заразностью.
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