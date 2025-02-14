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Учёные нашли источник Чёрной смерти: что известно о его происхождении

3:18
Наука

В 1347 году на Средиземное побережье пришла Чёрная смерть — катастрофическая эпидемия, которая унесла жизни почти 60% населения Европы, Ближнего Востока и Северной Африки.

Киргизия
Фото: commons.wikimedia.org by Christoph Schaaf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Киргизия

Однако менее известным является её начало, которое можно проследить ещё в 1338 году на территории современного Кыргызстана.

Эпидемия, убившая тысячи людей в Центральной Азии, стала одним из самых разрушительных событий в истории человечества.

Раскопки, проведённые ещё в конце 19 века на Кара-Джигачском городище, в Чуйской долине у озера Иссык-Куль, показали, что местные жители пострадали от неизвестной эпидемии. На надгробиях, найденных во время раскопок, были надписи, указывающие на смерть людей от "чумы".

Древняя загадка: откуда пришла Чёрная смерть?

Надписи на сирийском языке, найденные на этих надгробиях, долгие годы служили предметом споров среди учёных.

Некоторые подозревали, что это мог быть ранний случай чумы, которая позже, в 1347 году, уничтожила миллионы людей. Однако прямая связь между этой вспышкой и эпидемией в Европе оставалась неясной.

Недавнее исследование, проведённое международной командой ученых, добавило ясности в этот вопрос.

С помощью анализа ДНК, извлечённой из останков людей на месте захоронений, ученые смогли подтвердить, что эпидемия в Центральной Азии действительно была вызвана чумой.

Где зародилась Чёрная смерть?

Результаты исследования оказались потрясающими: выяснилось, что чума, которая поразила Европу, появилась в Центральной Азии, и её первый штамм был найден именно в Кыргызстане, в районе озера Иссык-Куль. Исследователи установили точную дату появления этого штамма — 1338 год.

Это открытие подтверждает, что именно в Центральной Азии зародилась Чёрная смерть, которая позже распространилась по всей Евразии.

Мария Спиру, ведущий автор исследования, утверждает: «Мы смогли идентифицировать исходный штамм чумы и точно датировать его».

"Современные штаммы, связанные с этим древним штаммом, всё ещё можно найти в очагах чумы в районе Тянь-Шаня". -  комментирует Йоханнеса Краузе, директора Института эволюционной антропологии.

Это укрепляет гипотезу о том, что чума, начавшая своё шествие в Центральной Азии, и была причиной смерти миллионов людей.

Чума не только среди людей

Кроме того, чума поразила не только людей: бактерия Yersinia pestis выживает в популяциях диких грызунов, в очагах чумы, которые распространены по всему миру. Поэтому, по словам исследователей, источник чумы мог находиться в одном из таких очагов.

Это открытие даёт новые ответы на вопросы о происхождении Чёрной смерти и помогает учёным лучше понять, как такая эпидемия могла охватить так много территорий и повлиять на ход мировой истории.

Уточнения

Чума́ (лат. pestis — зара́за; тур. çuma — прыщ, нары́в) — острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций, в прошлом заболевание характеризовалось высокой, практически 100%-й летальностью и очень высокой заразностью. 
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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