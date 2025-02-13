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Китай строит гигантский лазерный комплекс, чтобы освоить практически безграничную чистую энергию

1:50
Наука

В Китае, в городе Мяньян, строится огромный комплекс для исследований термоядерного синтеза. Эксперты полагают, что когда объект будет построен, у Китая может появиться не просто мощнейшая установка для  получения чистой энергии,  но и технология в области ядерного оружия, аналогов которой у запада нет. Возможно, возможности китайского объекта позволят ученым создавать давления, которые обычно встречаются в центре звёзд или в ядерном оружии.

Термоядерный синтез – источник чистой энергии без радиоактивных отходов. Многие страны работают над этой технологией. В 2022 году США совершили прорыв в области термоядерной энергии на базе Национальной установки зажигания (NIF) в Калифорнии. Впервые в мире ученые NIF достигли успешной реакции ядерного синтеза с чистым приростом энергии, хотя и не учитывали энергию, необходимую для питания лазеров. Новый объект в Мяньяне, возможно, позволит Китаю вырваться вперёд. Но также он вызывает опасения экспертов о возможности испытаний Китаем ядерного оружия, что было бы нарушением Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, подписанного как Китаем, так и США.

Существует также мнение, что в Мяньяне строится не просто термоядерная установка, а гибрид, сочетающий в себе элементы термоядерного синтеза и ядерного деления. Эндрю Холланд, глава Ассоциации термоядерной промышленности, считает, что, если это подтвердится, это станет тревожным сигналом, так как речь будет идти об уникальной китайской разработке, превосходящей по своим возможностям все существующие аналоги на Западе.

Автор Юлия Хохлова
Юлия Хохлова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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