Вероятность извержения вулкана на Аляске вызывает беспокойство у учёных

Ученые предупреждают о 50% вероятности извержения крупного вулкана на Аляске в ближайшее время.
Стратовулкан Маунт-Спёрр, расположенный в 124 км от Анкориджа (США) — крупнейшего города штата с населением почти 300 000 человек, вызывает особую тревогу. За последние 10 месяцев в этом районе отмечается высокая сейсмическая активность.
Последнее извержение вулкана произошло в 1992 году после 39 лет покоя. Жители Анкориджа вынуждены были оставаться дома и надевать маски при выходе на улицу.
Частицы вулканического пепла могут повредить реактивные двигатели, из-за чего аэропорт Анкориджа и близлежащие аэропорты были закрыты до улучшения погоды. Мэтт Хейни, руководитель AVO в Геологической службе США, отметил, что облако пепла может также повлиять на авиарейсы между Северной Америкой и Азией.
Ученые внимательно следят за сейсмической активностью вулкана, и частые землетрясения указывают на вероятность повторного извержения, пишет dailymail.
Стратовулка́н (от лат. stratum «слой»), или слоистый вулкан — тип вулкана, имеющий коническую форму и сложенный из множества затвердевших слоёв лавы, тефры и вулканического пепла.
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