Вероятность извержения вулкана на Аляске вызывает беспокойство у учёных

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые предупреждают о 50% вероятности извержения крупного вулкана на Аляске в ближайшее время.

Фото: commons.wikimedia.org by Anchen Oktober, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ вулкан

Стратовулкан Маунт-Спёрр, расположенный в 124 км от Анкориджа (США) — крупнейшего города штата с населением почти 300 000 человек, вызывает особую тревогу. За последние 10 месяцев в этом районе отмечается высокая сейсмическая активность.

Последнее извержение вулкана произошло в 1992 году после 39 лет покоя. Жители Анкориджа вынуждены были оставаться дома и надевать маски при выходе на улицу.

Частицы вулканического пепла могут повредить реактивные двигатели, из-за чего аэропорт Анкориджа и близлежащие аэропорты были закрыты до улучшения погоды. Мэтт Хейни, руководитель AVO в Геологической службе США, отметил, что облако пепла может также повлиять на авиарейсы между Северной Америкой и Азией.

Ученые внимательно следят за сейсмической активностью вулкана, и частые землетрясения указывают на вероятность повторного извержения, пишет dailymail.

Уточнения

Стратовулка́н (от лат. stratum «слой»), или слоистый вулкан — тип вулкана, имеющий коническую форму и сложенный из множества затвердевших слоёв лавы, тефры и вулканического пепла.

