Древние руины на дне океана: найдены следы высокоразвитых цивилизаций

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Поиски утонувшей Атлантиды ведутся учеными уже много лет в разных уголках мира, и одна из знаковых находок была сделана у берегов Кубы.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Город под водой

На дне океана с помощью сонаров были обнаружены странные объекты, напоминающие древние руины.

С 2001 года ученые проводили гидроакустические измерения и проводили исследования с помощью подводного робота. Однако позже правительство Кубы запретило более детальные изыскания по неизвестным причинам.

Известно, что общая площадь найденных сооружений превышает 20 квадратных километров, на которых расположено около 30 целых строений, включая пирамиды и длинные здания с террасами. Однако большинство этих объектов было разрушено временем и водой.

Как эти сооружения оказались на дне океана на глубине от 600 до 750 метров? Вероятно, это произошло в результате катастрофического стихийного явления, и город ушел под воду быстро и полностью.

Что касается обитателей этих мест около 50 тысяч лет назад, некоторые эксперты предполагают, что такие совершенные архитектурные объекты могли создать представители ранних высокоразвитых цивилизаций. Однако другие специалисты предостерегают от поспешных выводов, особенно до тех пор, пока сооружения не будут тщательно изучены археологами и историками, пишет planet-today.

Уточнения

Атланти́да (др.-греч. Ἀτλαντὶς, лат. Atlantis) — мифический остров, известный по описаниям в диалогах Платона «Тимей» и «Критий» (со ссылкой на Солона).

