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Наблюдаем за снежной Луной в февральском небе

1:06
Наука

Снежная Луна появилась в ночь на среду, 12 февраля. В течение недели она будет радовать своим сиянием в февральском небе.

Лунная ночь
Фото: flickr.com by Sheila Sund, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лунная ночь

Название связано с сильными снегопадами в северном полушарии в это время года, когда зима в разгаре.

Яркость полной Луны может затмить множество других небесных тел, делая её главной героиней ночи.

"Небо освещается так, что более слабые объекты, такие как Туманность Ориона, затмеваются светом такой полной Луны", — объясняют астрономы.

С помощью биноклей, телескопов или астрономических труб можно детально разглядеть поверхность Луны, к примеру, ее кратеры.

"Для тех, кто боится темноты, Луна освещает всё. Если погода хорошая и нет облаков, можно увидеть всё вокруг, пока ты на улице”, — отмечают исследователи.

Другой впечатляющий аспект полнолуния — это "спектакль" во время восхода: солнце появляется, а на горизонте все еще виднеется оранжевая снежная Луна, пишет ultimosegundo.

Уточнения

Кратер — форма рельефа, углубление в поверхности земли (планеты).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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