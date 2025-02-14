Наблюдаем за снежной Луной в февральском небе

Снежная Луна появилась в ночь на среду, 12 февраля. В течение недели она будет радовать своим сиянием в февральском небе.
Название связано с сильными снегопадами в северном полушарии в это время года, когда зима в разгаре.
Яркость полной Луны может затмить множество других небесных тел, делая её главной героиней ночи.
"Небо освещается так, что более слабые объекты, такие как Туманность Ориона, затмеваются светом такой полной Луны", — объясняют астрономы.
С помощью биноклей, телескопов или астрономических труб можно детально разглядеть поверхность Луны, к примеру, ее кратеры.
"Для тех, кто боится темноты, Луна освещает всё. Если погода хорошая и нет облаков, можно увидеть всё вокруг, пока ты на улице”, — отмечают исследователи.
Другой впечатляющий аспект полнолуния — это "спектакль" во время восхода: солнце появляется, а на горизонте все еще виднеется оранжевая снежная Луна, пишет ultimosegundo.
Кратер — форма рельефа, углубление в поверхности земли (планеты).
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