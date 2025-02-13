Telegram обновился: новые функции для ещё более удобного общения

Telegram анонсировал третье обновление в 2025 году.
Общение и обмен контентом станут еще более интересным, пишет "Царьград".
Обложки для видео
Теперь можно выбирать любое изображение или кадр в качестве обложки для видео, которые публикуются в каналах. Это добавляет возможность кастомизировать посты, добавлять текст, стикеры и эмодзи, делая видео более привлекательными для зрителей.
ИИ-поиск стикеров
Теперь можно легко искать стикеры с помощью ИИ, используя всего несколько ключевых слов. Миллионы загруженных изображений стали доступны для быстрого поиска!
Ссылки на конкретные моменты в видео
Появилась возможность прикреплять ссылки к определенным фрагментам видео, что упрощает работу с контентом в чатах и на других платформах. А функция автоматического сохранения позиции позволяет продолжать просмотр с того места, где остановился.
"Звёздная реакция"
Пользователи теперь могут оценивать каналы с помощью "звёздной реакции", что сохраняет конфиденциальность и помогает продвигать каналы.
Похожие сервисы в профилях ботов
В профилях ботов теперь отображаются похожие сервисы, что упрощает поиск и использование различных мини-приложений.
Telegram (от др.-греч. τῆλε — далеко и γράμμα — запись) — кроссплатформенный мессенджер. Основан в 2013 году Павлом и Николаем Дуровыми.
Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.