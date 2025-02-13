Telegram обновился: новые функции для ещё более удобного общения

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Telegram анонсировал третье обновление в 2025 году.

Фото: flickr.com by Yuri Samoilov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ телеграм

Общение и обмен контентом станут еще более интересным, пишет "Царьград".

Обложки для видео

Теперь можно выбирать любое изображение или кадр в качестве обложки для видео, которые публикуются в каналах. Это добавляет возможность кастомизировать посты, добавлять текст, стикеры и эмодзи, делая видео более привлекательными для зрителей.

ИИ-поиск стикеров

Теперь можно легко искать стикеры с помощью ИИ, используя всего несколько ключевых слов. Миллионы загруженных изображений стали доступны для быстрого поиска!

Ссылки на конкретные моменты в видео

Появилась возможность прикреплять ссылки к определенным фрагментам видео, что упрощает работу с контентом в чатах и на других платформах. А функция автоматического сохранения позиции позволяет продолжать просмотр с того места, где остановился.

"Звёздная реакция"

Пользователи теперь могут оценивать каналы с помощью "звёздной реакции", что сохраняет конфиденциальность и помогает продвигать каналы.

Похожие сервисы в профилях ботов

В профилях ботов теперь отображаются похожие сервисы, что упрощает поиск и использование различных мини-приложений.

Уточнения

Telegram (от др.-греч. τῆλε — далеко и γράμμα — запись) — кроссплатформенный мессенджер. Основан в 2013 году Павлом и Николаем Дуровыми.



