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Археологи нашли гробницу с самой большой коллекцией бусин в мире

1:31
Наука

В Испании найдено более 270 000 бусин в гробнице. И это может быть самая большая коллекция, которая когда-либо была обнаружена! Бусины сделаны из ракушек, камня и костей животных. 

бусы
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Янтарь_балтийский.jpg by М. Порсина (M. Porsina)
бусы

Эксперты полагают, что вышитые бусинами предметы могли указывать на социальный статус. В гробнице Толос-де-Монтелири, часть археологического памятника Валенсина, нашли 270 769 бусин, большинство из которых принадлежали женщинам в возрасте от 18 до 34 лет.

Находка относится к почти 5000-летней гробнице, известной как "Гробница Леди из слоновой кости". Ученые потратили пять лет на изучение этой коллекции, и только на очистку бусин от грязи команде из семи человек понадобилось 651 час!

"10 человек, работающих по 8 часов в день, потратили бы 206 дней (почти 7 месяцев) на изготовление всей коллекции", — утверждают исследователи.

Изготовление всей коллекции потребовало бы усилий, сопоставимых с производством одежды для красной ковровой дорожки. Исследователи отмечают, что изысканность одежды, в которой были похоронены женщины, могла говорить об их высоком статусе в обществе. Например, одна из женщин была похоронена в расшитой бусинами тунике и располагалась в центре гробницы, сообщает popularmechanics.

Уточнения

Бусы — украшение, предмет роскоши. Нанизанные на нить камешки, жемчуг, небольшие округлые предметы — бусины.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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