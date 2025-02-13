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Мощность уже не в приоритете — производители смартфонов начали соревноваться в области внедрения ИИ

1:19
Наука

По мнению экспертов PhoneArena, гонка производителей смартфонов за увеличением мощности больше не имеет смысла, так как современные устройства уже предлагают больше возможностей, чем нужно большинству пользователей.

Критически настроенная девица с телефоном
Фото: Freepik by msgrowth, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Критически настроенная девица с телефоном

В их публикации сравниваются флагманские модели Apple iPhone 16 Pro и Samsung Galaxy S25 Ultra, обе из которых демонстрируют впечатляющую производительность, пишет "Царьград".

Однако ни одна из компаний не смогла решить проблему перегрева устройств, так как мощные чипы требуют много энергии и выделяют значительное количество тепла. Эксперты пришли к выводу, что дальнейшее увеличение производительности смартфонов становится излишним, так как все текущие задачи в основном решены. 

Тем не менее, производители продолжают соревноваться в области внедрения искусственного интеллекта в свои гаджеты, хотя пока нет убедительных примеров его практического использования.

Для обычного пользователя экстремальная скорость работы смартфона не имеет особого значения, так как эти устройства не предназначены для решения сложных задач. Авторы исследования предлагают производителям не сосредотачиваться на повышении мощности, поскольку это напрямую влияет на стоимость устройств.

Уточнения

Мо́щность — скалярная физическая величина, характеризующая мгновенную скорость передачи энергии от одной физической системы к другой в процессе её (энергии) использования и в общем случае определяемая через соотношение переданной энергии к времени передачи.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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