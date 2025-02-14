Взрывная вечеринка: как боевой робот стал диджеем в США

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

В Сан-Франциско появился новый хит среди развлекательных заведений – клуб "Temple", который провел серию вечеринок под общим названием "GigaParty". Особой атракцией стал выступающий роботизированный диджей по имени "Phantom". Этот шедевр принадлежит стартапу Foundation Robotics Lab и первоначально разрабатывался как военный прототип.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Человекоподобный робот

Соучредитель компании Майк Леблан заявляет, что они на данный момент являются единственным предприятием, создающим гуманоидных роботов для военных нужд США. Трудно сказать наверняка, соответствует ли это заявление действительности. Впрочем, известно, что ведущие разработчики гуманоидных роботов, такие как компания Boston Dynamics, категорически отказываются от военного применения своей продукции. С другой стороны, и военные тоже не особо в восторге от таких андроидов – на практике в поле брани робопсы и беспилотные аппараты показывают гораздо лучшие результаты, чем прямоходящие роботы. Также о продукции Foundation Robotics Lab ходят слухи о том, что её кредита доверия хватает лишь для заправки техники где-то неблагоприятных климатических условиях на другом конце света. Представители компании же воздерживаются от комментариев, однако считают своих роботов успешными, не ограничивая в сферах их применения.

Возможно, это всего лишь необычная рекламная кампания, направленная на привлечение внимания к продукции Foundation Robotics Lab и демонстрация их технических достижений при разных сценариях. Впрочем, не так уж и грустно, если сейчас их творения не используют по своему изначально задуманному назначению. Возможно будет куда лучше, если они найдут себе применение в мирных целях, например, в роли того же экстравагантного музыканта, взрывающего танцпол зажигательными хитами.

Уточнения

Boston Dynamics — инженерная компания, специализирующаяся в робототехнике. Известна разработкой по заказу DARPA для военных целей четвероногого робота BigDog.

