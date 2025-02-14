Как старение связано с генетическими изменениями: новый взгляд на эпигенетические часы

2:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые долго искали причину "тикания" эпигенетических часов — уникального инструмента для измерения биологического старения.

Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ДНК

Недавнее исследование, проливает свет на этот процесс и связывает эпигенетические часы с мутациями в ДНК, которые происходят с возрастом.

Мутации ДНК, накопленные за жизнь, являются привычным спутником старения. Эти изменения возникают из-за клеточного деления, воздействия внешних факторов (радиации, инфекции) и ослабленных механизмов восстановления ДНК с возрастом.

Но важны не только мутации. Эпигенетические изменения — "поверхностные" модификации, регулирующие активность генов, тоже играют ключевую роль.

С возрастом структура эпигенетических маркеров меняется, и эпигенетические часы отслеживают эти изменения, оценивая биологический возраст человека.

Однако до сих пор оставался вопрос, что именно приводит к этим изменениям. Недавнее исследование показало, что эпигенетические часы синхронизируются с мутациями в ДНК, что открывает новый взгляд на старение.

Главным открытием стало то, что эпигенетические изменения тесно связаны с генетическими мутациями.

Мутации, как и эпигенетические изменения, воздействуют на один и тот же участок ДНК, что приводит к взаимному влиянию. Эти два процесса не просто происходят рядом — они синхронизированы.

Генетические и эпигенетические изменения могут быть следствием какого-то общего процесса, лежащего в основе старения. Однако исследователи считают, что мутации ДНК — основной фактор, а эпигенетика — лишь отражает их последствия.

Тем не менее, для того чтобы понять этот процесс и возможно замедлить старение, ученым предстоит разобраться в тонкостях взаимосвязи этих изменений и разработать методы, которые могли бы не только воздействовать на эпигенетические маркеры, но и восстанавливать поврежденную ДНК.

Уточнения

Эпигене́тика (др.-греч. ἐπι- — приставка, помещение на что-либо) — раздел генетики, изучает наследуемые изменения активности генов во время роста и деления клеток нуклеотидов в ДНК.

