Прорыв в биотехнологиях: Китай возвращает исчезнувшую породу свиней

2:04 Your browser does not support the audio element. Наука

В 2024 году китайские учёные смогли восстановить исчезнувшую породу свиней, которая была важной частью местной экономики и культуры Китая.

Фото: freepik.com by zinkevych, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ученые

Этот проект, начавшийся в 2006 году, обещает не только помочь сохранить генетические ресурсы, но и улучшить биотехнологические исследования в нескольких областях, включая лечение диабета и межвидовую трансплантацию органов.

Клонированные свиньи породы саселинг, которые долгое время находились на грани исчезновения, стали символом нового этапа в биотехнологии.

Эти свиньи когда-то были широко распространены в провинции Хунань, где их мясо было популярным продуктом питания. Однако в последние десятилетия свиньи саселинг практически исчезли из промышленности, уступив место импортным породам.

Тем не менее, в июне 2024 года китайские исследователи начали эксперименты по клонированию клеток саселинга, что привело к успешному созданию эмбрионов и их имплантации.

Уже в январе 2025 года мир увидел два клонированных поросёнка с этой уникальной породы, которые оказались здоровыми и сохранили все отличительные характеристики саселинга.

"Это важная веха в десятилетнем стремлении Китая к биотехнологии, которая не только поможет сохранить местные виды животных, но и продвинет китайскую свиноводческую промышленность", — отметил Цзинь Юйлун, руководитель исследовательской группы.

Кроме того, клонированные свиньи могут сыграть ключевую роль в медицинских исследованиях. Свиньи и люди имеют схожие анатомические и физиологические особенности, что делает их отличными кандидатами для исследований в области заболеваний, таких как диабет и сердечно-сосудистые болезни.

Помимо этого, свиньи могут стать потенциальными донорами для межвидовой трансплантации органов, что открывает новые горизонты в области медицины.

Уточнения

Биотехноло́гия (от гр. βίος — "жизнь", τέχνη — "искусство, мастерство, способность", λόγος — "слово, смысл, мысль, понятие") — дисциплина, изучающая возможности создания живых организмов с необходимыми свойствами методом генной инженерии.

