Пудрят людям мозги: как пройдёт восстание машин, объяснили учёные

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи во главе с ученым в области ИИ Яном Кульвейтом рассказали, как роботы могут восстать против людей. И это не апокалипсис, связанный с отключенным интернетом, прерванной связью и падении самолетов. Роботы, как считает эксперт, будут действовать постепенно.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Искусственный интеллект

Когда человек дает задание нейросети, кажется, что она — просто инструмент. Люди уже поручили ИИ собирать и осмыслять статистику. Также нейросети составляют судебные документы, пресс-релизы, и даже законопроекты. Теперь, манипулируя статистикой, ИИ может убедить человека в чем угодно.

За этим может последовать обвал зарплат, ненужные люди, и бесплатные развлечения в виртуальной реальности. Машины знают, как промыть мозги людям и нахимичить веществ, чтобы мы не грустили. Мы и не заметим, как вся экономика будет работать на потребности роботов, а не человека.

Лучше, пока не стало поздно, перестаньте во всем полагаться на компьютеры, и начните думать сами, приводит слова ученого KP. RU.

Уточнения

Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма.

