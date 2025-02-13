Ученый Константин Розов разработал методику преподавания искусственного интеллекта для школ и вузов

ИИ в школе. Ученый разработал методику преподавания искусственного интеллекта в школе

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Константин Розов, ученый из Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ), разработал методику преподавания искусственного интеллекта (ИИ) в школах и вузах, как сообщили в пресс-службе НГПУ.

Фото: Яндекс Карты НГПУ

Ученый заявил, что методика включает выполнение комплекса лабораторно-практических работ, каждая из которых является мини-проектом по созданию программного продукта, решающего конкретные жизненные задачи. Это позволяет студентам понять, где и как они могут применять ИИ, а при желании развить мини-проекты до уровня курсовых и дипломных работ или собственных стартапов. Проекты завершаются устной защитой.

Исследователь отмечает, что из-за быстрого развития технологий учебные материалы по ИИ устаревают, поэтому необходимо регулярно обновлять их содержание и ориентировать студентов на решение практических задач с использованием программирования.

Особую актуальность такая форма оценки приобрела с распространением сервисов генерации текста и кода на основе больших языковых моделей.

Константин Розов сообщил, что ему потребовалось изучить Python. И сказал, что темы, которые он начинал разрабатывать в 2018 году, сейчас изучаются и в школах, и в вузах.

Уточнения

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный педагогический университет» (сокращённо ФГБОУ ВО «НГПУ») — высшее учебное заведение, расположенное в Новосибирске.



