В Антарктиде впервые обнаружили масштабные выбросы метана

Научная экспедиция из Испании обнаружила значительные выбросы метана в недрах Антарктиды, как сообщает газета El Pais.

Фото: commons.wikimedia.org by Joe Mastroianni, National Science Foundation, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Антарктида, лед, озеро Фрикселл

Исследования показали, что ширина газовых выбросов достигает 70 метров, а длина — 700 метров. Экспедиция, на борту научно-исследовательского судна, начала свои работы 12 января. Ученые выяснили, что метан, сформировавшийся около 20 тысяч лет назад в результате разложения органического материала, высвобождается из кристаллических гидратов, ранее скрытых в морском дне. Этот процесс объясняется постледниковым поднятием континента, вызванным таянием ледникового щита Антарктиды.

По данным исследователей, в зоне Антарктического полуострова — одном из самых уязвимых регионов планеты — в метановых гидратах содержится примерно 24 гигатонны углерода, что соответствует двум годовым глобальным выбросам углерода от человечества, передает РИА Новости.

Ранее подобные явления наблюдали только в Арктике, но в Антарктиде они были зафиксированы впервые. Ученые предупреждают о том, что распад метановых гидратов может привести к нестабильности морских отложений, что, в свою очередь, способно вызвать подводные оползни и даже цунами.

Уточнения

Мета́н — простейший по составу предельный углеводород, при нормальных условиях бесцветный газ без вкуса и запаха. Малорастворим в воде, почти в два раза легче воздуха. Газ нетоксичен, но при высокой концентрации в воздухе обладает слабым наркотическим действием (ПДК 7000 мг/м3) и относится к четвёртому классу токсичности.

