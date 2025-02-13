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Российские учёные открыли пользу шума

1:39
Наука

Исследователи из Саратовского государственного университета (СГУ) пришли к выводу, что шум, проявляющийся в виде случайных колебаний, способен улучшать функционирование сложных систем, таких как транспортные, компьютерные и нейронные сети. Это открытие может оказать значительное влияние на понимание работы мозга и разработку более эффективного искусственного интеллекта, как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки России.

Студент проводит наблюдение через микроскоп
Фото: Openverse by Vyatsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Студент проводит наблюдение через микроскоп

Обычно шум рассматривается как источник помех и ошибок, особенно в области телекоммуникаций и в функционировании вычислительных систем. Тем не менее, новое исследование выявляет его потенциально положительное воздействие, как указала профессор кафедры радиофизики и нелинейной динамики СГУ Татьяна Вадивасова.

Учёные сосредоточились на изучении того, как случайные колебания в связи между элементами многослойной системы могут вызывать одновременное действие различных слоев (подсистем). В результате экспериментов они обнаружили, что изменяя некоторые параметры шума, такие как его интенсивность и частота, можно значительно повысить согласованность работы системы и контролировать её динамику, передает РИА Новости.

Это открытие представляет собой важный шаг для множества научных направлений, отмечается в сообщении от Минобрнауки России. Например, в контексте исследования биологических нейронных сетей: шум, возникающий от случайных электрических импульсов в мозге, может влиять на формирование организованной активности нейронов.

Уточнения

Сара́тов — город на юго-востоке европейской части России, административный центр Саратовской области. Является городом областного значения. Вместе с пригородным Гагаринским районом составляет городской округ Саратов. Крупный культурный, экономический и образовательный центр Поволжья.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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