Ученые из СКФУ нашли малотоксичные вещества, которые обладают высокой активностью против злокачественных клеток

Найдены новые вещества для борьбы с раком. Исследователи Северо-Кавказского федерального университета сделали открытие

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи Северо-Кавказского федерального университета нашли несколько малотоксичных веществ, которые обладают высокой активностью против злокачественных клеток. Эти соединения могут быть использованы для лечения различных видов злокачественных опухолей, сообщил декан химического факультета СКФУ Александр Аксенов, об этом пишет ТАСС.

Фото: Яндекс Карты Северо-Кавказский федеральный университет

Ученые разработали новые синтетические методы, позволившие найти вещества с субмикромолярной и наномолярной активностью против злокачественных клеток.

Одно из найденных веществ показало эффективность в лечении глиобластомы, заболевания, для которого в настоящий момент нет специальных методов лечения.

Некоторые из обнаруженных соединений уже применяются для лечения различных онкологических заболеваний. Кроме того, ранее стало известно, что ученые из Северо-Кавказского федерального университета планируют начать выпуск солнечный батарей для космических аппаратов.

Уточнения

Северо-Кавказский федеральный университет — федеральный университет в Ставрополе, созданный в 2012 году на базе Северо-Кавказского государственного технического университета путём присоединения Ставропольского государственного университета и Пятигорского государственного гуманитарно-технологического университета.



