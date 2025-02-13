СКФУ планирует начать производство солнечных батарей для космических аппаратов, сообщил проректор

Приоритетное направление. СКФУ планирует начать производство солнечных батарей для космических аппаратов

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) планирует начать производство солнечных батарей для космических аппаратов. Об этом сообщил проректор по научной и исследовательской работе Анатолий Алиханов на пресс-конференции в информационном центре «ТАСС Кавказ».

Фото: Яндекс Карты Северо-Кавказский федеральный университет

Солнечные элементы будут устанавливаться на космические аппараты. Планируется разработать специальную установку для производства солнечных панелей.

Алиханов также указал, что солнечные панели будут производиться на сапфировой подложке. В настоящее время только два предприятия в Московской области и Краснодарском крае занимаются производством солнечных батарей для космических аппаратов в России. Создание нового производства позволит снизить стоимость продукции и уменьшить зависимость от импорта.

За четыре года объем привлеченных средств на исследования в СКФУ удвоился и по итогам 2024 года составил 588 млн рублей.

Уточнения

Северо-Кавказский федеральный университет — федеральный университет в Ставрополе, созданный в 2012 году на базе Северо-Кавказского государственного технического университета путём присоединения Ставропольского государственного университета и Пятигорского государственного гуманитарно-технологического университета.



