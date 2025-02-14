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Айсберг размером с два Лондона идёт на столкновение — последствия могут быть катастрофическими

3:19
Наука

Представьте себе айсберг, площадь которого вдвое превышает размеры Большого Лондона, и который после десятилетий неподвижности направляется прямо к удалённым островам в южной части Атлантики. Этот гигант, известный как A23a, откололся от шельфового ледника Фильхнера-Ронне ещё в 1986 году и долгое время был закреплён на дне моря Уэдделла.

Арктика
Фото: unsplash.com by Anders Jildén, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арктика

Лишь в 2020 году он начал своё медленное движение, а в 2023 году окончательно освободился и теперь движется в сторону острова Южная Георгия.

Потенциальные угрозы для экосистемы

Если A23a достигнет побережья Южной Георгии, это может привести к серьёзным последствиям для местной фауны. Миллионы пингвинов, тюленей и редких морских видов, обитающих в этом регионе, могут столкнуться с нарушением своих привычных маршрутов к местам кормления. Подобная ситуация уже происходила в 2004 году, когда айсберг A38-B, расколовшись, блокировал доступ к кормовым угодьям, что негативно сказалось на популяциях пингвинов и тюленей.

Долгий путь айсберга

После откола от ледника в 1986 году A23a более трёх десятилетий оставался неподвижным, будучи застрявшим на морском дне. В 2020 году он начал движение, но вскоре оказался в ловушке океанического вихря, известного как колонна Тейлора, что удерживало его на месте до конца 2023 года. Лишь в декабре 2023 года айсберг смог вырваться из этого круговорота и продолжил своё путешествие по антарктическим морям.

Влияние на морские экосистемы

Учёные из Британской антарктической службы (BAS) внимательно следят за движением A23a. Они отмечают, что таяние таких гигантских айсбергов может существенно изменить уровень питательных веществ в воде, что, в свою очередь, влияет на пищевые цепочки и морскую жизнь. В 2023 году исследователи с судна "Сэр Дэвид Аттенборо" собрали образцы воды вокруг айсберга, чтобы изучить воздействие талой воды на экосистемы.

Непредсказуемое будущее

Траектория движения A23a во многом зависит от ветров и океанических течений. Ожидается, что айсберг будет следовать Антарктическому циркумполярному течению, приближаясь к региону, известному как "аллея айсбергов". Однако предсказать его точный путь и окончательное влияние на окружающую среду сложно. Ранее исследования показали, что таяние таких айсбергов может способствовать увеличению уровня фитопланктона, что помогает поглощению CO₂ из атмосферы.

Движение айсберга A23a представляет собой уникальное природное явление, которое может оказать как положительное, так и отрицательное влияние на морские экосистемы. Учёные продолжают наблюдения, чтобы лучше понять последствия этого процесса и подготовиться к возможным изменениям в будущем.

Уточнения

А́йсберг (нем. Eisberg, «ледяная гора») — крупный свободно плавающий кусок льда в океане или море. Как правило, айсберги откалываются от шельфовых ледников.

Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли. Центр Антарктиды примерно совпадает с Южным географическим полюсом. Омывается Атлантическим, Индийским и Тихим океанами.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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