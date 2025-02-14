Айсберг размером с два Лондона идёт на столкновение — последствия могут быть катастрофическими

Представьте себе айсберг, площадь которого вдвое превышает размеры Большого Лондона, и который после десятилетий неподвижности направляется прямо к удалённым островам в южной части Атлантики. Этот гигант, известный как A23a, откололся от шельфового ледника Фильхнера-Ронне ещё в 1986 году и долгое время был закреплён на дне моря Уэдделла.
Лишь в 2020 году он начал своё медленное движение, а в 2023 году окончательно освободился и теперь движется в сторону острова Южная Георгия.
Если A23a достигнет побережья Южной Георгии, это может привести к серьёзным последствиям для местной фауны. Миллионы пингвинов, тюленей и редких морских видов, обитающих в этом регионе, могут столкнуться с нарушением своих привычных маршрутов к местам кормления. Подобная ситуация уже происходила в 2004 году, когда айсберг A38-B, расколовшись, блокировал доступ к кормовым угодьям, что негативно сказалось на популяциях пингвинов и тюленей.
После откола от ледника в 1986 году A23a более трёх десятилетий оставался неподвижным, будучи застрявшим на морском дне. В 2020 году он начал движение, но вскоре оказался в ловушке океанического вихря, известного как колонна Тейлора, что удерживало его на месте до конца 2023 года. Лишь в декабре 2023 года айсберг смог вырваться из этого круговорота и продолжил своё путешествие по антарктическим морям.
Учёные из Британской антарктической службы (BAS) внимательно следят за движением A23a. Они отмечают, что таяние таких гигантских айсбергов может существенно изменить уровень питательных веществ в воде, что, в свою очередь, влияет на пищевые цепочки и морскую жизнь. В 2023 году исследователи с судна "Сэр Дэвид Аттенборо" собрали образцы воды вокруг айсберга, чтобы изучить воздействие талой воды на экосистемы.
Траектория движения A23a во многом зависит от ветров и океанических течений. Ожидается, что айсберг будет следовать Антарктическому циркумполярному течению, приближаясь к региону, известному как "аллея айсбергов". Однако предсказать его точный путь и окончательное влияние на окружающую среду сложно. Ранее исследования показали, что таяние таких айсбергов может способствовать увеличению уровня фитопланктона, что помогает поглощению CO₂ из атмосферы.
Движение айсберга A23a представляет собой уникальное природное явление, которое может оказать как положительное, так и отрицательное влияние на морские экосистемы. Учёные продолжают наблюдения, чтобы лучше понять последствия этого процесса и подготовиться к возможным изменениям в будущем.
А́йсберг (нем. Eisberg, «ледяная гора») — крупный свободно плавающий кусок льда в океане или море. Как правило, айсберги откалываются от шельфовых ледников.
Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли. Центр Антарктиды примерно совпадает с Южным географическим полюсом. Омывается Атлантическим, Индийским и Тихим океанами.
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