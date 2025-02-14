Шокирующая находка: жизнь на Земле могла существовать 3,95 миллиарда лет назад

Учёные из Японии сделали сенсационное открытие: признаки жизни на Земле могли появиться 3,95 миллиарда лет назад. Это означает, что она зародилась почти сразу после формирования планеты. Исследование основано на анализе изотопного состава углерода, найденного в древних породах Канады.
Образцы графитовых и карбонатных минералов были обнаружены на полуострове Лабрадор. Их возраст оценивается в 3,95 миллиарда лет, что делает их самыми древними доказательствами существования жизни на планете.
Ранее ученые считали, что первые микроорганизмы появились около 3,7 миллиарда лет назад, основываясь на данных из формации Исуа. Однако новое исследование показывает, что жизнь возникла ещё раньше.
Анализ показал, что углерод в найденных породах имеет характерные изотопные различия. Они совпадают с теми, которые образуются в результате жизнедеятельности автотрофных организмов — бактерий, способных к фотосинтезу или использующих восстановительный цикл трикарбоновых кислот.
По словам исследователей, разница в составе углерода в графите и карбонатах достигала 25 промилле. Это больше, чем показатели, найденные в формации Исуа, что подтверждает биогенное происхождение найденных структур.
Находка подтверждает, что разделение на бактерии и археи могло произойти около 4 миллиардов лет назад. Это также означает, что для появления многоклеточной жизни потребовалось не менее двух миллиардов лет.
Самые древние окаменелости многоклеточных организмов датируются возрастом 1,56 миллиарда лет. Благодаря таким исследованиям учёные могут глубже изучить эволюцию жизни на Земле и, возможно, пересмотреть её историю.
Жизнь (лат. vita) — основное понятие философии и биологии — активная форма существования материи от рождения до смерти, которая в обязательном порядке содержит в себе "свойства живого"; совокупность физических и химических процессов, протекающих в организме, позволяющих осуществлять обмен веществ и деление его клеток или размножение.
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