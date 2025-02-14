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Шокирующая находка: жизнь на Земле могла существовать 3,95 миллиарда лет назад

2:10
Наука

Учёные из Японии сделали сенсационное открытие: признаки жизни на Земле могли появиться 3,95 миллиарда лет назад. Это означает, что она зародилась почти сразу после формирования планеты. Исследование основано на анализе изотопного состава углерода, найденного в древних породах Канады.

Горный хребет
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Горный хребет

Как нашли следы древнейшей жизни

Образцы графитовых и карбонатных минералов были обнаружены на полуострове Лабрадор. Их возраст оценивается в 3,95 миллиарда лет, что делает их самыми древними доказательствами существования жизни на планете.

Ранее ученые считали, что первые микроорганизмы появились около 3,7 миллиарда лет назад, основываясь на данных из формации Исуа. Однако новое исследование показывает, что жизнь возникла ещё раньше.

Что доказывает биогенное происхождение углерода

Анализ показал, что углерод в найденных породах имеет характерные изотопные различия. Они совпадают с теми, которые образуются в результате жизнедеятельности автотрофных организмов — бактерий, способных к фотосинтезу или использующих восстановительный цикл трикарбоновых кислот.

По словам исследователей, разница в составе углерода в графите и карбонатах достигала 25 промилле. Это больше, чем показатели, найденные в формации Исуа, что подтверждает биогенное происхождение найденных структур.

Как это меняет представления об эволюции

Находка подтверждает, что разделение на бактерии и археи могло произойти около 4 миллиардов лет назад. Это также означает, что для появления многоклеточной жизни потребовалось не менее двух миллиардов лет.

Самые древние окаменелости многоклеточных организмов датируются возрастом 1,56 миллиарда лет. Благодаря таким исследованиям учёные могут глубже изучить эволюцию жизни на Земле и, возможно, пересмотреть её историю.

Уточнения

Жизнь (лат. vita) — основное понятие философии и биологии — активная форма существования материи от рождения до смерти, которая в обязательном порядке содержит в себе "свойства живого"; совокупность физических и химических процессов, протекающих в организме, позволяющих осуществлять обмен веществ и деление его клеток или размножение.

Кана́да (англ. Canada МФА: ; фр. Canada МФА: ) — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире. По численности населения 37-е государство в мире (более 41 млн жителей в марте 2024 года).
 

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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