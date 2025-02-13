Чему можно поучиться у деревьев-долгожителей

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Как известно, возраст некоторых деревьев-долгожителей на Земле приближается к нескольким тысячам.

Фото: treeoftheyear. org by Rafal Godek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дупло в дереве

Каковы секреты долголетия зеленых? Ученые назвали их:

Постоянное обновление тканей.

Деревья могут заменять утраченные части.

Устойчивость к мутациям.

Мертвая древесина (иногда достигает 95% массы старого дерева) не требует энергии.

Деревья социальны: существуют целые колонии с общей корневой системой.

Хотя деревья и отличаются от нас, у них есть чему поучиться, пишет "Популярная наука".

Медленный и устойчивый рост

Не стоит гнаться за быстрыми результатами. Стабильность важнее. Исследования показывают, что подростки, которые рано начинают близкие отношения, в будущем добиваются меньшего успеха в жизни, что отражается на их доходах, образовании и счастье в отношениях, а также на долголетии.

Адаптация к стрессу

Умеренный стресс может укрепить вас. Избегать трудностей не стоит, ведь они закаляют. Это особенно понятно спортсменам, которые во время тренировок намеренно создают себе легкий контролируемый стресс.

Постоянное обновление

Хотя мы не можем обновить свои ткани, нам под силу регулярно обновлять знания и навыки. Это помогает поддерживать здоровье мозга на долгие годы.

Социализация

Исследования показывают, что люди в браке живут дольше, чем одиночки. Наличие друзей также положительно влияет на продолжительность жизни. Социальные связи необходимы: в юности мы учимся их строить, во взрослом возрасте — используем для работы и обмена опытом, а в старости — просто наслаждаемся общением и продлеваем свою жизнь!

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров.

