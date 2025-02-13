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Учёные: Сибирь — богатство, которое никогда не иссякнет

1:58
Наука

Ученые уверены, что природные богатства Сибири не исчерпаются в обозримом будущем.

Западная Сибирь
Фото: Фото Кирилла Янчицкого by Кирилл Янчицкий is licensed under Pravda.Ru
Западная Сибирь

Профессор Тюменского индустриального университета, доктор геолого-минералогических наук Роберт Бембель утверждает, что Земля — это живой организм, и её полезные ископаемые способны к регенерации.

Вопрос о ограниченности природных ресурсов и переходе на альтернативные источники энергии становится всё более актуальным, особенно на фоне изменения климата и воздействия парниковых газов. Однако, по мнению Бембеля, запасы нефти и газа не так ограничены, как принято думать.

Исторически в СССР проводилась масштабная разведка полезных ископаемых, что привело к бурению большого количества скважин в Сибири. Исследования 1975 года показали, что значительные объёмы нефти скрыты в недостаточно изученных глубинных структурах.

По словам Бембеля, процессы формирования нефти и газа в земной коре продолжаются. Ученые уже доказали, что углеводороды можно создавать искусственно, используя явление парамагнитного резонанса. Это позволяет стимулировать образование нефти при подаче дополнительной энергии в пласт.

Что касается природного газа, его выбросы в атмосферу превышают транспортируемые объемы. Это связано с естественным процессом дегазации Земли, когда углеводороды поступают через геосолитонные трубки, которые действуют как природные клапаны.

Бембель также ставит под сомнение теорию парникового эффекта, ссылаясь на труды академика Вернадского, который указывал на то, что Земля излучает больше энергии, чем получает от Солнца. Он считает, что внутренние механизмы планеты регулируют климатические процессы, и температурные колебания — это часть естественного баланса, сообщает planet-today.

Уточнения

Регенера́ция (лат. regeneratio – восстановление) — способность живых организмов со временем восстанавливать повреждённые ткани, а иногда и целые потерянные органы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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