Удивительная роща: самый старый живой организм в мире нашли в США

Колония осинообразных тополей, известная как Пандо — самый старый живой организм в мире. Такой вывод сделали американские ученые.
Она расположена в штате Юта (США) и занимает площадь около 43 гектаров. Эта колония — клон, состоящий из генетически идентичных деревьев, которые связаны одной корневой системой, пишет KP. RU.
Первый саженец, как утверждают исследователи, вырос около 80 тысяч лет назад.
Экологи считают, что Пандо в немалой степени появилась после пожаров, которые уничтожали отдельно стоящие деревья.
То́поль (лат. Pópulus) — род двудомных (редко однодомных) листопадных быстрорастущих деревьев семейства Ивовые (Salicaceae).
Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.