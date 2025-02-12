Удивительная роща: самый старый живой организм в мире нашли в США

0:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Колония осинообразных тополей, известная как Пандо — самый старый живой организм в мире. Такой вывод сделали американские ученые.

Фото: Own work by Rudolphous, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тополь

Она расположена в штате Юта (США) и занимает площадь около 43 гектаров. Эта колония — клон, состоящий из генетически идентичных деревьев, которые связаны одной корневой системой, пишет KP. RU.

Первый саженец, как утверждают исследователи, вырос около 80 тысяч лет назад.

Экологи считают, что Пандо в немалой степени появилась после пожаров, которые уничтожали отдельно стоящие деревья.

Уточнения

То́поль (лат. Pópulus) — род двудомных (редко однодомных) листопадных быстрорастущих деревьев семейства Ивовые (Salicaceae).



