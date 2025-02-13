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В водах Средиземного моря обнаружены суперактивные частицы-призраки

1:29
Наука

В водах Средиземного моря физики обнаружили нейтрино, которое, как считают, является самой энергичной частицей, когда-либо зарегистрированной на Земле.

Морское дно
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Морское дно

Это событие описано в статье, опубликованной в журнале Nature. Команда из 350 ученых использовала нейтринный телескоп KM3NeT, который находится на стадии строительства, но уже работает, передает The New York Times.

Нейтрино практически не взаимодействуют с материей, что делает их трудными для обнаружения. Однако исследователи смогли зафиксировать следы мюона, который образовался при столкновении нейтрино с морской водой или камнями. Энергия зарегистрированного нейтрино составила 220 миллионов миллиардов электронвольт, что в десятки тысяч раз превышает возможности Большого адронного коллайдера.

Хотя это открытие было воспринято с недоверием, ученые уверены, что нейтрино действительно существуют, и теперь они хотят выяснить, какие космические ускорители могут создавать такие высокоэнергичные частицы.

Возможные источники включают сверхмассивные черные дыры или процессы, происходящие во время гамма-всплесков. Исследователи надеются, что с завершением строительства KM3NeT в 2028 году они смогут обнаружить больше нейтрино подобной энергии и лучше понять их происхождение.

Уточнения

Нейтри́но (итал. neutrino — нейтрончик, уменьшительное от neutrone — нейтрон) — общее название нейтральных фундаментальных частиц с полуцелым спином, участвующих только в слабом и гравитационном взаимодействиях и относящихся к классу лептонов. В настоящее время известно три разновидности нейтрино: электронное, мюонное и тау-нейтрино, а также соответствующие им античастицы.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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