Мир готовится: военными конфликтами будущего будет управлять ИИ

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Наука » Технологии

Вступив в должность, Дональд Трамп сразу же отменил ряд решений, принятых при Джо Байдене, а именно 78 указов, включая указ №14110 о безопасной разработке и использовании искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Искусственный интеллект

Этот документ, подписанный в 2023 году, предписывал компаниям, разрабатывающим крупные модели ИИ, в частности OpenAI, делиться с правительством результатами проверок безопасности. Национальный институт стандартов и технологий должен был разработать соответствующие стандарты, касающиеся безопасного развития и применения технологий ИИ, а другие ведомства — постоянно оценивать риски, связанные с использованием искусственного интеллекта в различных сферах, включая химическую, биологическую и ядерную отрасли, а также вопросы кибербезопасности и критической инфраструктуры.

Указ №14110 также содержал положения о защите прав работников и потребителей от возможного вреда, исходящего от технологий искусственного интеллекта. Например, планировалось подготовить отчет о влиянии искусственного интеллекта на рынок труда и разработать меры по борьбе с мошенничеством и дискриминационными алгоритмами, основанными на ИИ.

Трамп не раз заявлял, что намерен сделать развитие ИИ одним из приоритетов своей администрации. На его инаугурации присутствовали многие крупные игроки из мира технологий, в том числе Джефф Безос, Илон Маск, сделавший предложение о покупке OpenAI за $100 млрд, Марк Цукерберг и другие.

Возможно, это совпадение, что компания Google отказалась от директивы безопасного, невоенного развития искусственного интеллекта?

Возможно, это еще одно совпадение, но Еврокомиссия также отказалась от Директивы об ответственности за искусственный интеллект, предложенной в 2022 году. Этот документ предполагал, что потребители смогут требовать компенсацию за ущерб, причиненный по вине или недосмотру разработчиков, поставщиков или пользователей технологий ИИ. Однако, как заявили в исполнительном органе ЕС, возможность разработки нового предложения будет рассмотрена позже.

Род Фриман, руководитель международной юридической практики Cooley, специализирующейся на технологической и венчурной сферах, отметил, что не стоит рассматривать этот шаг как изменение общего курса Еврокомиссии в отношении регулирования ИИ. Он подчеркнул, что в Европе уже приняты новые законы, регулирующие эту сферу, и их влияние еще предстоит оценить.

Безусловно, события вокруг применения ИИ значительно ускорились после того, как китайский стартап DeepSeek продемонстрировал стремительное развитие как в обновлениях, так и в приросте пользовательской аудитории. Китай неоднозначно дал понять, что планирует захватить лидерство в ряде направлений развития ИИ.

Возвращаясь к отмене президентом Трампом решений президента Байдена, стоит полагать, что меры поддержки развития ИИ в США сохранят свою силу. Речь идет об ограничениях на передачу за рубеж технологий, связанных с ИИ, и об ускоренном создании центров обработки данных для ИИ на федеральных землях.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами. Это область исследований в области компьютерных наук, которая разрабатывает и изучает методы и программное обеспечение, позволяющие машинам воспринимать окружающую среду и использовать обучение и интеллект для выполнения действий, которые максимально увеличивают их шансы на достижение поставленных целей. Такие машины можно назвать искусственным интеллектом.
 

Автор Юлия Хохлова
Юлия Хохлова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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