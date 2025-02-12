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Килауэа извергает лаву: зрелище привлекает толпы туристов

1:06
Наука

Вулкан Килауэа на Гавайях снова начал извергать лаву. Это один из самых активных вулканов в мире.

Вулкан
Фото: flickr.com by U.S. Geological Survey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вулкан

Он проснулся 23 декабря прошлого года и извергался с перерывами почти два месяца. Извержение происходит в кратере на вершине вулкана в национальном парке Гавайских вулканов, и, к счастью, лава не угрожает жилым районам, сообщает The Guardian.

Последнее извержение началось в 10:16 утра 12 февраля, когда лава начала стекать на дно кратера Халемаумау. Через полчаса из жерла вырвался поток лавы высотой около 100 метров. Это уже девятый эпизод извержения с момента пробуждения вулкана, и предыдущие эпизоды длились от 13 часов до восьми дней.

Местные жители и туристы толпами собираются на смотровых площадках в национальном парке, чтобы увидеть это зрелище. Килауэа расположен примерно в 300 км к юго-востоку от города Гонолулу.

Уточнения

Вулкани́ческая ла́ва (от итал. lava) — раскалённая вулканическая масса, изливающаяся или выбрасываемая на поверхность при извержениях вулканов.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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