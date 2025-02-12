Астероид 2024 YR4 становится всё более опасным для Земли

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Европейское космическое агентство (ЕКА) срочно обращается к космическому телескопу "Джеймс Уэбб" для оценки возможного ущерба Земле в случае столкновения с астероидом 2024 YR4.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ астероид

Астероид был обнаружен 27 декабря прошлого года и теперь находится среди топ-объектов наблюдений космических агентств, так как вероятность его столкновения с Землей возросла до 2,3%.

Сейчас астрономы оценивают его размер примерно в 55 метров в диаметре, однако эта оценка основана на данных наземных телескопов, и существует большая неопределенность. ЕКА подчеркивает, что опасность 90-метрового астероида значительно отличается от 55-метрового, сообщает французское издание lindependant.

Телескоп "Джеймс Уэбб" поможет более точно измерить размер астероида, используя инфракрасные инструменты для изучения тепла. Первая серия наблюдений запланирована на март следующего года, когда астероид достигнет максимальной яркости. В мае телескоп снова сфокусируется на 2024 YR4. Эти данные будут использоваться для оценки опасности и определения необходимых мер реагирования.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

