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Не дайте хакерам шанса: советы по безопасности электронного почтового ящика

1:20
Наука

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали рекомендации по защите электронного почтового ящика от несанкционированного доступа. 

Недовольная девушка за компьютером
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Недовольная девушка за компьютером

Если вы заметили подозрительную активность, в первую очередь нужно сменить пароль, если есть доступ к аккаунту. Затем стоит закрыть все активные сессии на других устройствах через настройки. Это поможет остановить злоумышленников, пишет "Царьград" со ссылкой на Газета.Ru.

Если доступ к аккаунту уже потерян, восстановить его можно через код подтверждения, отправленный на мобильный телефон, альтернативный e-mail или через портал Госуслуг. Иногда может помочь и служба поддержки почтового сервиса.

Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, эксперты советуют использовать сложные и уникальные пароли для каждой учетной записи и включать двухфакторную аутентификацию. Регулярно проверяйте список активных устройств и избегай переходов по подозрительным ссылкам. Будьте осторожны с вложениями в письмах.

Сергей Кузьменко, руководитель Центра цифровой экспертизы, подчеркнул, что эти меры становятся всё более актуальными из-за роста утечек данных и увеличения фишинговых атак, вредоносных программ и манипуляций со стороны хакеров.

Уточнения

Изначально хакерами называли программистов, которые исправляли ошибки в программном обеспечении каким-либо быстрым или элегантным способом. Начиная с конца XX века в массовой культуре появилось новое значение — «компьютерный взломщик», программист, намеренно обходящий системы компьютерной безопасности.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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